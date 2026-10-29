Dengue en Lima: amplían vacunación para jóvenes de 10 a 20 años en Carabayllo y San Juan de Lurigancho

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó las acciones de prevención contra el dengue en Lima Metropolitana con la ampliación de su estrategia de vacunación en dos distritos considerados prioritarios por su situación epidemiológica. La intervención comprende a personas de 10 a 20 años y busca proteger a la población que presenta mayor riesgo de exposición al virus.

Vacunación contra el dengue llega a Carabayllo y San Juan de Lurigancho

La campaña incorpora a Carabayllo y extiende la vacunación a toda la jurisdicción de San Juan de Lurigancho, luego de que las primeras jornadas comenzaran en el sector de Huáscar. El Minsa precisó que esta medida es focalizada, por lo que las dosis están destinadas exclusivamente a quienes residen en estos distritos.

En Carabayllo, las jornadas de inmunización están a cargo de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte y comenzaron en la Institución Educativa N.° 3058 Virgen de Fátima.

Para esta primera etapa, las autoridades sanitarias tienen como objetivo vacunar a 1000 escolares de los dos locales homónimos de la institución educativa, ubicados en la jurisdicción del Centro de Salud Raúl Porras Barrenechea.

La decisión de priorizar este distrito responde a las cifras epidemiológicas reportadas por las autoridades. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), hasta la semana 42 de 2026, Carabayllo registró 98 casos confirmados de dengue en menores de entre 10 y 15 años.

Este escenario refuerza la necesidad de intensificar las medidas preventivas y ampliar la protección de los grupos etarios contemplados en la estrategia sanitaria.

Minsa prioriza zonas con antecedentes de dengue

En San Juan de Lurigancho, la vacunación comenzó inicialmente en Huáscar, pero ahora se extenderá a todo el distrito, que ha sido considerado prioritario en su totalidad para esta intervención.

Al respecto, Yuri Alegre Palomino, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Minsa, explicó que la selección de las zonas responde a los antecedentes de afectación por la enfermedad.

"Por ello, estamos comenzando aquí y continuaremos en otros distritos que también formarán parte de esta intervención", señaló el funcionario, al referirse al despliegue progresivo de la campaña.

Asimismo, el Ministerio de Salud informó que la estrategia de vacunación también continúa en diversas zonas priorizadas de La Libertad, Áncash, Piura, Tumbes, Lambayeque, San Martín, Loreto y Ucayali, como parte de las acciones para reducir el riesgo de transmisión del dengue en el país.

Finalmente, el Minsa recordó que la vacunación debe complementarse con medidas preventivas en los hogares. Entre las principales recomendaciones figuran lavar, escobillar y tapar los recipientes utilizados para almacenar agua, además de eliminar botellas, envases y otros objetos que puedan acumular líquido y convertirse en criaderos del zancudo transmisor. De esta manera, las autoridades buscan fortalecer la protección de la población y reducir las condiciones que favorecen la propagación de la enfermedad.