Luciana Fuster asume oficialmente la dirección del Miss Grand Perú y anuncia cambios en el certamen

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster tomó oficialmente las riendas del Miss Grand Perú y anunció que implementará cambios en la dinámica del certamen de belleza. La modelo y ex Miss Grand International confirmó que organizará una competencia para elegir a la próxima representante peruana, marcando distancia de la gestión anterior de Jessica Newton y apostando por un proceso en el que las candidatas puedan demostrar sus capacidades.

¿Cómo se convirtió en directora del Miss Grand?

La noticia generó gran expectativa entre sus seguidores, especialmente después de que la joven empresaria se pronunciara por primera vez sobre su nuevo cargo. A través de una transmisión en vivo, Fuster compartió su emoción por asumir esta responsabilidad y explicó que, aunque ya conocía su designación, verla anunciada oficialmente le produjo una sensación de sorpresa y felicidad.

Asimismo, la modelo contó que se encontraba realizando los trámites bancarios y administrativos necesarios para formalizar su incorporación a la franquicia internacional cuando se publicó el anuncio. Según explicó, los plazos para completar la documentación eran ajustados, por lo que todavía estaba terminando de concretar algunos detalles antes de asumir plenamente sus nuevas funciones.

"Yo me venía del banco de hacer esto realidad y veo que suben el anuncio y me quedé en shock... Obviamente ya lo sabía, pero ya verlo realidad es como 'okay, está pasando'. Estoy demasiado feliz con el respaldo, con el apoyo, pues ahora sí ya soy la directora", expresó.

Los cambios en el Miss Grand Perú

Uno de los puntos más importantes de su pronunciamiento estuvo relacionado con la manera en que elegirá a la próxima representante nacional. En ese sentido, Fuster descartó las designaciones directas y confirmó que organizará un concurso, mediante el cual las aspirantes tendrán la oportunidad de competir por la corona y demostrar que reúnen las condiciones necesarias para representar al Perú.

Esta decisión marca una diferencia con la etapa anterior del certamen, vinculada a la gestión de Jessica Newton. Aunque Luciana no detalló todas las modificaciones que planea implementar, dejó clara su intención de apostar por una selección mediante competencia, en lugar de recurrir a una elección directa de la candidata que participará en el concurso internacional.

Finalmente, la nueva directora pidió al público mantener la calma y brindar apoyo y respeto a todas las participantes. Fuster recordó que las candidatas compartirán un mismo objetivo: conseguir la oportunidad de representar al país. De esta manera, la modelo comienza una nueva etapa al frente del Miss Grand Perú, con el compromiso de definir cómo se desarrollará la próxima competencia.