INEI: población joven disminuye y envejecimiento aumenta en la región Lima

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Estadística y Informática (INEI), reveló que según el Censo Nacional 2025 en la región Lima los adultos mayores representan un 16.3 % de la población. En contraste, el grupo de menores de 14 años disminuyó a 22.4 %, frente al 25.9 % que registró el Censo del 2017.

Al respecto, el jefe de la institución Gaspar Morán Flores, señaló que la reducción de la población infantil se debería a la caída de la tasa global de fecundidad, que pasó de un promedio de 2.4 hijos por mujer en 2016 a 1.6 nueve años después.

Alto índice de envejecimiento en región Lima

Las cifras oficiales señalan que en la región un 61.3 % de la población tiene entre 15 y 59 años, además de precisarse que el índice de envejecimiento alcanza los 73.5 adultos mayores por cada 10 menores de 15 años, lo que supera el 65.1, promedio a nivel nacional.

Con respecto a las provincias donde se concentra la mayor disminución poblacional la encabeza Oyón, con -2.9 %, seguida de Yauyos (-2.1 %) y Cajatambo (-1.0 %). Por el contrario, Canta presentó el mayor crecimiento con 2.2 %.

Sobre las provincias con más población, Cañete lidera la tabla con 256 mil habitantes y dejando en segundo lugar a Huaura con 252 mil. En cuanto a distritos, Huaral es la cuenta con la mayor cantidad de habitantes con 105 mil personas registradas en su jurisdicción.

Otro dato presentado por el INEI es de la migración en la región, en el que se muestra que 51 546 personas procedentes de otros departamentos llegaron a asentarse, mientras que 46 909 la dejaron. Lima Metropolitana figura como el principal lugar de origen y destino de los movimientos migratorios.

Educación, identidad y acceso a salud.

Los datos muestran que el 49.6 % de la población de 15 años o más cuenta con secundaria completa y solo un 18.7 % educación universitaria. Sobre el analfabetismo, la tasa llegó al 3.8 % con respecto al promedio nacional de 5.1 %, no obstante, la proporción es mayor entre mujeres (5.5 %) que entre hombres (2.2 %).

Por identificación de las costumbres y antepasados, el 73.8 % se considera mestiza, 10.5 % quechua, y 8.5 % blanca. Un 4.4 % se considera de alguna otra etnia. 68.5 % tiene acceso al SIS, mientras que el 25 % a EsSalud y 1.6 % seguro privado.

Datos del Censo Nacional del INEI del 2025 muestran que la población joven en la región Lima ha disminuido, mientras que la tasa de envejecimiento ha presentado un aumento. Al respecto habló el jefe de la institución Gaspar Morán, ofreciendo otras cifras que arrojaron el registro.