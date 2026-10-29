Sporting Cristal vs Alianza Lima: previa del duelo clave por la fecha 14 del Torneo Clausura

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal y Alianza Lima chocan esta tarde (3:30 p.m.) en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Tornero Clausura de la Liga1. El cuadro celeste buscará la punta de la tabla, una vez más, ante el cuadro íntimo, que ha recuperado terreno y está cerca de la zona alta.

Celestes se juegan su última carta

El cuadro dirigido por Roberto Mosquera ha tenido una segunda parte del año que dista de lo hecho en la primera parte, que arrancó con Paulo Autuori y siguió sin mayor éxito con Zé Ricardo. Aunque el inició con la 'mosca' no fue del todo auspicioso, una seguidilla de buenos resultados los metió en la pelea por el campeonato.

La racha se vio frenada en la jornada anterior en la visita a Cusco FC y con un discreto desempeño que derivó en un 3-1 y la pérdida de la punta, tras la victoria de Sport Huancayo. Además, cayó al tercer lugar porque la goleada de Universitario lo puso como escolta del 'rojo matador'.

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Empero, el conjunto huancaíno cayó en el arranque de la jornada ante Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso también perdió el paso ante Alianza Atlético, por lo que los celestes están obligados a sumar de a tres ante los 'íntimos' para retornar a la punta.

Para este partido el morbo está en la vuelta de Luis Advíncula al recinto bajopontino tras fichar por Alianza Lima pese a haber confesado su hinchaje por los de La Florida. Además, a Hernán Barcos que volverá a enfrentar a los blanquiazules.

Posibles alineaciones

El conjunto 'cervecero' iría con Diego Enríquez en el arco y una línea de cuatro conformada por Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano Da Silva. Agustín Álvarez Walla sería el contención y delante tendría a Yoshimar Yotún con Luis Iberico, dejando el frente de ataque con Santiago González, Maxloren Castro y Michael Hoyos.

Por su parte, Pablo Guede enviaría a Alejandro Duarte bajo los palos, con Luis Advíncula, Jussepi García y Marco Huamán en la línea de cuatro. Jesús Castillo o Gianfranco Chávez iría en la primera línea de volantes, con Fernado Gaibor y Jairo Vélez por delante. El tridente de ataque lo conformarían Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti.

Recuerda que puedes seguir LA PREVIA del CRISTAL VS ALIANZA DESDE LAS 3:00 DE LA TARDE.

El partido de la fecha 14 se disputará en el estadio Alberto Gallardo cuando Sporting Cristal reciba a Alianza Lima. Los celestes están obligados a ganar si aspiran a pelear por el Torneo Clausura y el título de la Liga1.