Papa León XIV expresa su dolor por el fatal choque de trenes en España: "Vivamente apenado"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV expresó su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, que dejó numerosas víctimas mortales y personas heridas. A través de un telegrama, el pontífice transmitió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y manifestó su cercanía con quienes resultaron afectados por el siniestro.

Papa León XIV envía mensaje por accidente en España

La comunicación por medio de un telegrama fue firmado por el secretario de Estado del Vaticano, en representación del Santo Padre. En el documento, León XIV expresó su pesar al conocer la noticia del accidente por el choque de trenes y aseguró sus oraciones por el eterno descanso de las personas fallecidas.

Telegrama en el que el papa León XIV expresa sus condolencias por accidente en Toledo

🇻🇦 EL PAPA LEÓN XIV EXPRESA SU DOLOR POR EL TRÁGICO ACCIDENTE FERROVIARIO EN ESPAÑA El Papa León XIV ha manifestado su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo), que ha causado numerosas víctimas y heridos. A través de un telegrama enviado al arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro Chaves, y firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, el Santo Padre asegura sus oraciones por el eterno descanso de los fallecidos. El Papa León XIV transmite también su sentido pésame y cercanía a las familias de las víctimas, junto con sus deseos de pronta recuperación para los heridos. Asimismo, anima a los equipos de rescate a perseverar en las labores de socorro y asistencia. Como signo de esperanza en el Señor Resucitado, el Santo Padre imparte a todos su confortadora bendición apostólica. 🙏 Nos unimos a las oraciones del Papa León XIV por las víctimas, sus familias y todos los afectados por esta tragedia. — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 29, 2026

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