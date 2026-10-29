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Papa León XIV expresa su dolor por el fatal choque de trenes en España: "Vivamente apenado"

Ante el accidente ocasionado por el choque de trenes ocurrido en España, el papa León XIV expresó su pesar por la tragedia, que ha dejado numerosas víctimas mortales, y manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

Papa León XIV envía mensaje a España por accidente
Papa León XIV envía mensaje a España por accidente (Composición Exitosa)

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 29/10/2026

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El papa León XIV expresó su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, que dejó numerosas víctimas mortales y personas heridas. A través de un telegrama, el pontífice transmitió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y manifestó su cercanía con quienes resultaron afectados por el siniestro.

Papa León XIV envía mensaje por accidente en España

La comunicación por medio de un telegrama fue firmado por el secretario de Estado del Vaticano, en representación del Santo Padre. En el documento, León XIV expresó su pesar al conocer la noticia del accidente por el choque de trenes y aseguró sus oraciones por el eterno descanso de las personas fallecidas.

Telegrama en el que el papa León XIV expresa sus condolencias por accidente en Toledo
Telegrama en el que el papa León XIV expresa sus condolencias por accidente en Toledo

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