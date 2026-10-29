Partidos de HOY, jueves 29 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este jueves 29 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se juega la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura, hay tres partidos programados:

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Cusco FC — L1 MAX

— L1 MAX 3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Lima — L1 MAX

— L1 MAX 7:30 p.m. | FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos — L1 MAX

*Sigue la PREVIA del encuentro entre SPORTING CRISTAL VS. ALIANZA LIMA desde las 3:00 p.m.

Partidos de la Serie A HOY

Termina la novena jornada del campeonato italiano, hay cinco partidos programados:

12:30 p.m. | Frosinone vs. Lecce — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Fiorentina vs. Atalanta — Disney+

Partidos de Copa de la Liga HOY

La pelota también rodará en el torneo intermedio inglés, hay un partido programado:

2:45 p.m. | EVerton vs. Newcastle United — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 33 de la primera divisón de Brasil, hay tres partidos programados:

5:30 p.m. | Atlético Mineiro vs. Cruzeiro — Fanatiz

— Fanatiz 5:30 p.m. | Vasco da Gama vs. Flamengo — Fanatiz

— Fanatiz 5:30 p.m. | Gremio vs. Athletico Paranaense — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay dos partidos programados de la zona alta de la tabla:

6:15 p.m. | América de Cali vs. Fortaleza — WinSports

— WinSports 8:30 p.m. | Atlético Nacional vs. Santa Fe — WinSports

Este jueves 29 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.