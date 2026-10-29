Ventanilla: adolescente de 15 años es atacado a balazos frente a una bodega y queda gravemente herido

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por dos sujetos frente a una bodega en el asentamiento humano 6 de Agosto, ubicado en la zona de Villa Moto, en el distrito de Ventanilla, Callao. El menor fue trasladado de emergencia al hospital, donde permanece con diagnóstico reservado.

Atacan a balazos a un adolescente

Según los testimonios recogidos en la zona, la víctima había salido de su vivienda durante la madrugada para comprar alimentos. Después de realizar su compra, se sentó frente a la tienda, sin imaginar que sería interceptado por otros dos adolescentes, quienes abrieron fuego contra él antes de escapar.

Los atacantes habrían disparado hasta en cinco oportunidades contra el menor y, tras perpetrar el atentado, huyeron en dirección a la avenida La Playa. Una vecina que se encontraba cocinando en su vivienda relató que escuchó varias detonaciones y, al salir, encontró al adolescente tendido en el suelo.

"Sí, yo he estado cocinando al fondo y escucho pensando que era cohetes, eran como cinco cuetes por lo menos y el niño estaba estaba tendido. Es un vecinito que vive cada 15 años vecino tiene 15 añitos. Ojalá Dios quiera que se salve, lo único que sé es que el momento que todos gritaban. Escuché que eran dos muchachos que estaban de negro. Eran chiquillos jóvenes eran no y se fueron para abajo", declaró.

La víctima, identificada con las iniciales BJN, fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Ventanilla, donde permanece bajo observación médica. En tanto, los vecinos denunciaron la falta de cámaras de seguridad en el sector, situación que, según señalaron, dificulta la identificación de los responsables de los hechos delictivos.

"El municipio no sirve, ojalá que el nuevo alcalde que ha entrado ponga cámaras, aquí esta es la primera vez que matan, ya es la tercera vez se matan a alguien y en mi puerta todavía", manifestó otra vecina indignada.

🔴🔵 Ventanilla: Sicarios atacan a balazos a menor de 15 años frente a una bodega. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/Q90K6TtcsR — Exitosa Noticias (@exitosape) October 29, 2026

Finalmente, peritos de Criminalística llegaron al lugar y contabilizaron hasta seis casquillos de bala, además de esquirlas de proyectiles. La Policía Nacional investiga el móvil del ataque y busca identificar a los responsables.

Es así que, el nuevo ataque vuelve a poner en evidencia la preocupación de los vecinos de Ventanilla por el incremento de los hechos violentos en la zona. Los residentes denunciaron que no sería el primer caso de este tipo y exigieron a las autoridades municipales reforzar la seguridad e instalar cámaras de vigilancia para facilitar la identificación de los delincuentes y prevenir nuevos ataques.