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Investigación en curso

Minedu interviene en colegio Romeo Luna Victoria de San Borja tras denuncia de violencia contra un menor

El Ministerio de Educación y la DRELM brindan soporte legal y socioemocional al menor de 16 años. Cuatro escolares permanecen detenidos en la comisaría de San Borja mientras investiga las autoridades

La Policía Nacional investiga el hecho ocurrido el lunes 26 octubre.
La Policía Nacional investiga el hecho ocurrido el lunes 26 octubre. Composición Exitosa

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2026

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El Minedu, mediante la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), activó los protocolos de protección ante una denuncia por presuntos tocamientos contra un escolar de 16 años del colegio Romeo Luna Victoria, en San Borja. Ante ello, el ministerio otorgará soporte legal y socioemocional al menor.

El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, reportó que el caso involucra a cuatro escolares de 16 años como presuntos agresores. Actualmente, los adolescentes permanecen detenidos en la comisaría de San Borja mientras la Policía Nacional hace las diligencias de ley.

Director de la DRELM, Cornelio Gonzales,
Director de la DRELM, Cornelio Gonzales,

Diligencias fiscales y asistencia de la UGEL 7 

Dentro de las acciones por las autoridades, se efectuó una entrevista única en cámara Gesell siguiendo las disposiciones fiscales. Cabe mencionar que la grabación de audio y video quedará resguardada bajo cadena de custodia para su uso en el proceso investigativo. 

Asimismo, según los requerimientos del caso, el Instituto de Medicina Legal podrá realizar una evaluación psicológica forense para gestionar las medidas de protección que resguarden el bienestar del menor.

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En esa línea, durante toda la diligencia, el alumno recibió el acompañamiento del equipo de Convivencia Escolar de la DRELM, especialistas de la UGEL 7 con sus equipos legales y abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

La investigación fiscal proseguirá con la toma de declaraciones y pericias adicionales para evitar nuevos riesgos contra la integridad del estudiante.

Investigación policial tras los hechos

De acuerdo con la información de la Policía, el suceso ocurrió el lunes 26 de octubre durante la clase de religión. La denuncia policial indica que el estudiante de 16 años habría sufrido la agresión física por parte de cuatro compañeros dentro del aula, mientras la docente a cargo de la asignatura estaba en la puerta del salón. 

No obstante, los cuatro adolescentes de 16 años fueron conducidos al Instituto de Medicina Legal, situado en el Cercado de Lima, para pasar por los exámenes médicos de ley, antes pasar a  calidad de retenidos a la comisaría de San Borja. 

No obstante, Cornelio Gonzales precisó que la DRELM también indaga cómo se reportó el caso para determinar si existieron demoras o incumplimientos de los procedimientos y aplicar las medidas administrativas correspondientes, recordando el Minedu que los colegios deben reportar a tiempo toda denuncia para evitar la revictimización.

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