Flávio Bolsonaro iba a acabar preso al mismo estilo que el chavismo en Venezuela, según Luis Nunes

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el internacionalista Luis Nunes no dudó en afirmar que el viaje a Estados Unidos del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se debe a que iba a ser capturado por las entidades que están bajo el control del presidente reelecto Luiz Inácio Lula da Silva, tal como ha ocurrido en Venezuela en el régimen chavista.

Sistema judicial no daba garantías

Para el experto, que radicó varios años en el país vecino donde realizó sus estudios de posgrado, el sistema judicial y electoral está manejado por el líder el Partido de los Trabajadores. Señaló que a pesar de no reconocerse como seguidor del excandidato del Partido Liberal, sino escapaba iba a tener un destino similar al visto en Venezuela.

"No soy partidario de Bolsonaro, pero tengo entendido que él tuvo que escapar de Brasil porque le anularon el pasaporte, por lo tanto tuvo que salir con el italiano de su familia de origen y lo iban a meter preso, al mejor estilo de la dictadura chavista", manifestó Nunes.

Recordó que la agrupación política del mayor de los hijos de Jair Bolsonaro reconoció la derrota electoral y que no había motivo para la persecución que sufrió y que quieran que compartan el mismo destino, por lo que espera mayor transparencia en la justicia brasileña.

"Espero que se den cuenta que hay una penetración del régimen de turno, al estilo chavista, de perseguir a una persona que simplemente es opositor político", sentenció el internacionalista.

Flavío Bolsonaro arribó a Estados Unidos

Tras salir de su país, este miércoles se confirmó que el ex postulante ala presidencia brasileña arribó a los Estados Unidos acompañado de su familia, tras escapar luego de que se emitiera una orden para que entregara tanto su pasaporte ordinario y el diplomático. Esto ocurrió 24 horas después de que perdiera las elecciones ante Lula da Silva.

Desde el país norteamericano, publicó una carta en la que se dirige a sus connacionales con un mensaje contundente: "Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil son parte de una organización criminal que implementó una tiranía".

Para el internacionalista Luis Nunes, la huida de Flávio Bolsonaro fue para evitar acabar preso al fiel estilo del régimen chavista en Venezuela. Considera que el sistema judicial y electoral en Brasil está maniatado por el poder de turno.