Internacionalista Luis Nunes respalda viaje de Keiko Fujimori a El Salvador: "El Perú necesita orden, lo que no significa dictadura"

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del debate político generado por la visita oficial de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, diversas voces especializadas han salido a respaldar el enfoque del Ejecutivo frente a la crisis de inseguridad.

En diálogo con Exitosa, el internacionalista Luis Nunes coincidió plenamente con la postura de la mandataria al señalar que el país urge de mano firme y disciplina, aclarando categóricamente que aplicar autoridad no es sinónimo de instaurar una dictadura.

Para Nunes, las lecciones y estrategias del modelo impulsado por Nayib Bukele deben evaluarse e implementarse en el territorio nacional con absoluta celeridad. Como muestra de una acción eficaz, el experto destacó el reciente desmantelamiento de redes y equipos de telecomunicación clandestinos que operaban en los perímetros de los establecimientos penitenciarios para dirigir extorsiones.

"Francamente, yo creo que tenemos que cambiar la estructura. Aquí se necesita orden, que no significa dictadura: orden significa poner las cosas sin que exista un desgobierno", exclamó el analista.

En esa línea, Nunes remarcó que ante problemáticas urgentes la ciudadanía exige resultados inmediatos y medidas de control inflexibles dados los efectos negativos que la criminalidad inflinge sobre la calidad de vida ciudadana.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el internacionalista Luis Nunes coincidió con la presidenta Keiko Fujimori en que el país necesita orden, precisando que eso no significa un sinónimo de dictadura.



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Reformas penitenciarias para criminales de alta peligrosidad

Asimismo, el internacionalista cuestionó los vacíos del sistema penitenciario tradicional, criticando con firmeza aquellos escenarios donde delincuentes de alta peligrosidad logran conseguir beneficios carcelarios amparados en supuestas patologías o condiciones de salud, poniendo dichos pretextos por encima del daño ocasionado a la sociedad.

Bajo esta óptica, consideró indispensable que las instituciones del Estado actúen con severidad implacable. En paralelo, ante los temores expuestos por sectores de la oposición sobre una supuesta deriva autoritaria, Nunes defendió también la pertinencia del periplo presidencial y del titular de Justicia a territorio salvadoreño.

Es bueno que la presidenta haya viajado y también el ministro de Justicia. Que vean el modelo; aquí no se trata de maltratar al preso como tal, sino que se le dé el lugar que tiene que tener. Es una prisión, no una cárcel dorada", puntualizó.

Asimismo, añadió que frente a crisis agudas como las que día a día sigue azotando al país, se requieren soluciones drásticas que prioricen el bienestar y la justicia para las víctimas.

El análisis del internacionalista Luis Nunes aporta una lectura estratégica al viaje oficial a El Salvador, evidenciando que la recuperación del principio de autoridad en el Perú exige firmeza institucional, control carcelario riguroso y un liderazgo decidido que destierre los temores ideológicos al orden democrático.