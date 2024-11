Denuncian que ANA resolvió contratos de instalación de geomallas: "¿Quién se hará responsable de las muertes?"

En diálogo con Exitosa, el abogado de Pronte Ingenieros, Edgar Zúñiga Morán, reveló que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) resolvió en el mes de agosto los contratos que les permitirían iniciar con la ejecución de geomallas y diques de contención en al menos cinco distritos como medidas preventivas ante fechas cercanas a la presencia de lluvias y huaicos.

El letrado reveló que 'Pronte Ingenieros' fue adjudicado en el mes de diciembre del 2023 para la instalación de mallas en 21 quebradas que implicaban distritos como "Ricardo Palma, Chosica, Lurigancho, Chaclacayo y Cieneguilla"; sin embargo, pese a que desde junio del presente año estaban listos para comenzar las obras, la ANA resolvió los contratos por algunas presuntas observaciones de la Contraloría General de la República.

A su vez, denunció irregularidades, puesto que alega que "cuentan con expedientes técnicos aprobados correctamente con acta administrativa resolución de la misma entidad" y que incluso les desembolsaron 7 millones 200 mil soles para comprar las geomallas, que fueron importadas desde Suiza y ya están en nuestro país lista para ser instaladas en cada quebrada y puntos críticos.

Asimismo, mostró su preocupación por la decisión de la ANA, ya que, según Zúñiga, con ello se pondría en peligro a la población que viven cerca a las quebradas ante las cercanas fechas de presencias de intensas lluvias y huaicos.

El alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez, expresó su indignación por la situación de las geomallas en su distrito, ello luego de que terminen en una chanchería tras error en expedientes técnicos.

"No solamente se firmó el contrato, se adelantó siete millones, es decir, de los 74 millones se adelantó el 10% a esta empresa para que pueda traerlos. No hay estas mallas en el Perú, creo que lo traen desde Europa. Hay que tener presente que cada malla se hace de acuerdo a la medida del lugar, ya vienen diseñadas para cada espacio. No puedes cambiarla a otro sitio", declaró a Exitosa.