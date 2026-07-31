Terror en Breña: Sujetos persiguen y asesinan de un disparo a repartidor de delivery en la avenida Tingo María

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadan sigue cobrando más vidas en la capital. En Breña, un joven repartidor que se encontraba realizando entregas fue perseguido por sujetos que lo asesinaron de un disparo en plena luz de día.

Repartidor de delivery es asesinado en Breña

El hecho de sangre se registró exactamente en la cuadra 15 de la avenida Tingo María en el citado distrito limeño. Sujetos que venían persiguiendo al motorizado acabaron con su vida durante la tarde del último jueves, 30 de julio.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el preciso instante en el que la víctima identificada como Joiber José Zim Dimas, de nacionalidad venezolana, pierde el control de la motocicleta que conducía y en su espalda llevaba una caja de delivery.

De acuerdo a las primeras indagaciones, dos sujetos a abordo de moticicletas independientes realizaron una persecución contra el occiso cuando se encontraba realizando entregas por esta zona de la jurisdicción capitalina, previo a matarlo.

Cuando los sicarios, que según las investigaciones ambso estabab armados, lograron estar cerca del fallecido abrieron fuego de manera directa. En tanto, según el peritaje balístico de la Policía Nacional del Perú en la cuadra 15 de esta arteria vial se halló un casquillo de bala percutido.

Tras recibir el balazo en la cabeza, el repartidor de delivery logró desplazarse hasta dos cuadras más previamente a perder el conocimiento debido a la gravedad de la lesión quedando tendido en el asfalto.

Cabe mencionar que residentes de la zona acudieron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios, mientras que se trataban de comunicar con las unidades de emergencias médicas.

Según confirmaron los equipos de rescate que llegaron al punto, Zim Dimas falleció en plena vía pública debido al impacto del proyectil de arma de fuego recibido.

Las cámaras de seguridad como clave de la investigación

Las autoridades han revisado las cámaras de seguridad de la zona que serían clave en esta investigación con la finalidad de conocer la ruta de escape de los atacantes. Tras acudir a la escena del crimen, peritos de Criminalística la acordonaron para levantar huellas e indicios biológicos que permitan identificar a los autores de este hecho.

Familiares de la víctima se presentaron en el lugar de los hechos tras ser informados por los vecinos del sector de lo acontecido. La madre del joven repartidor se quebró al identificar que el cuerpo era de su hijo.

En síntesis, un joven repartidor de 27 años de nacionalidad venezolana identificado como Joiber José Zim Dimas fue asesinado por unos sujetos que abrieron fuego contra él de manera directa en su cabeza en la cuadra 15 de la avenida Tingo María en el distrito de Breña, de acuerdo a las primeras indagaciones.