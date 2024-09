Desmienten a Gustavo Adrianzén: Ica sí registra incendios forestales activos, confirma ingeniero agrónomo

18/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que en el Perú solo dos regiones no han presentado incendios forestales durante esta temporada: Ica y Loreto. Sin embargo, el ingeniero agrónomo Wilber Curiñaupa lo desmintió y aclaró que, hasta el momento, se han registrado 4 siniestros de este tipo.

En entrevista con Exitosa Ica, el especialista aclaró que las entidades competentes presentan deficiencias en la "toma de información". Por ello, el premier habría recibido información errónea acerca del panorama actual de Ica.

"Existe una deficiencia en la toma de datos e información, entonces el manejo de la información de las entidades competentes que deberían de realizarlo, no lo realizan. Al ministro le llega una información errónea porque las entidades que deberían de brindar esos datos, no los tienen", declaró para nuestro medio.

Incendios forestales en Ica

El ingeniero Curiñaupa indicó que el último incendio forestal registrado en Cañete habría iniciado el 21 de agosto, mientras que el primero de este año data de mayo. Sin embargo, las entidades competentes no habrían reportado estos hechos y, en consecuencia, no se actualizó la data correspondiente.

Según explicó, estos suelen iniciar como efecto adverso de la quema de restos de mala hierba cuya humareda es extendida producto del fuego. Asimismo, indicó que otras causas es haber dejado prendido una fogata y "por descuido" se extienden. El especialista resaltó que estos hechos ocurren por las condiciones climáticas que "se prestan" para que se generen los incendios.

"Este año han ocurrido 4 (incendios forestales). El último se ha registrado el 21 de agosto y el primero fue en el mes de mayo. Son situaciones que están ocurriendo, (...) acá en la provincia de Chincha", mencionó.

¿Qué dijo Gustavo Adrianzén?

Las declaraciones del ingeniero agrónomo se dan luego de que el premier Gustavo Adrianzén asegurara que "no hay motivos graves" para declarar en emergencia a las regiones afectadas por los incendios forestales. Además, reportó que se han registrado 222 siniestros de este tipo a nivel nacional y resaltó que dos regiones del Perú no han presentado estos hechos: Ica e Iquitos.

En ese sentido, reiteró que no descarta esa posibilidad, pero que por el momento no se está evaluando porque no hay razones tan críticas que justifiquen esa medida, una opinión que también sería compartida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

"Hemos podido constatar que solamente dos regiones en el Perú no tienen incendios, y esas son Ica y Loreto. Esperamos que Loreto se mantenga en esas condiciones", afirmó.

De esta manera, se informó cómo el ingeniero agrónomo de Ica desmintió al premier Gustavo Adrianzén acerca de la nulidad de incendios forestales registrados en este departamento.