Desvían tránsito en avenida Faucett desde este lunes 5 de octubre: vehículos entre Ventanilla y San Miguel

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde este lunes 5 de octubre, los vehículos que se desplacen entre Ventanilla y San Miguel deberán circular por tres carriles habilitados en ambos sentidos de la avenida Elmer Faucett. La medida responde al cierre temporal de unas 400 metros de las vías auxiliares de dicha avenida, entre los paraderos Aduanas y El Olivar, en ambos sentidos.

Motivo del desvío

El cierre forma parte de los trabajos de construcción del primer acceso a la estación E4-05 El Olivar, correspondiente al Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. La intervención afecta la vía auxiliar de la avenida Elmer Faucett, por lo que el tránsito se reorganiza sobre la calzada principal.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la medida es temporal y busca permitir el avance de las obras del proyecto ferroviario. Los conductores que utilicen este corredor deberán considerar el cambio de recorrido en sus desplazamientos diarios.

El desvío afecta tanto al transporte público como a los vehículos particulares que circulan entre Ventanilla y San Miguel. La ATU recomendó planificar los trayectos con anticipación para evitar demoras.

Avance de la estación El Olivar

La estación E4-05 El Olivar, ubicada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y El Olivar, registra un avance físico total de 59.53%. En cuanto a las obras civiles, el progreso alcanza el 92.70%.

El proyecto corresponde al Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, cuya construcción continúa en distintos frentes de trabajo. La estación El Olivar es uno de los puntos clave de esta intervención.

Información para usuarios

La ATU anunció que continuará informando oportunamente a los usuarios y conductores sobre los planes de desvío que aplique el concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Las comunicaciones buscarán facilitar los desplazamientos y reducir el impacto de las obras en el transporte público.

Los conductores que circulen entre Ventanilla y San Miguel deberán usar los tres carriles habilitados en ambos sentidos de la avenida Elmer Faucett. Se recomienda revisar las actualizaciones oficiales de la ATU antes de iniciar el trayecto.