Chorrillos: dos adolescentes resultan heridos durante enfrentamiento entre barristas de Universitario y Alianza Lima

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos adolescentes, de 13 y 15 años, resultaron heridos de bala durante un violento enfrentamiento que habría involucrado a presuntos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, ocurrido en la urbanización Jauja, en el distrito de Chorrillos. El hecho generó temor entre los vecinos y movilizó a las autoridades.

Adolescentes heridos

Según fuentes policiales consultadas por Exitosa, los actos violentos comenzaron cuando un grupo de jóvenes empezó a correr por un pasaje de la urbanización Jauja. En medio de la persecución se escucharon disparos, explosiones de pirotécnicos y lanzamiento de piedras, mientras los adolescentes intentaban escapar de la zona.

En esas circunstancias, los dos menores cayeron al pavimento y terminaron heridos, mientras que los demás jóvenes continuaron corriendo por un pasaje que conduce hacia un cerro. El violento episodio alarmó a los residentes del sector, quienes permanecieron atemorizados ante la posibilidad de que los enfrentamientos pudieran continuar.

Los vecinos denunciaron que los jóvenes involucrados no serían residentes de la zona y que, presuntamente, llegarían desde otros sectores de Chorrillos, como Los Cedros. Asimismo, señalaron que grupos de adolescentes suelen reunirse en el lugar y que estas concentraciones terminarían generando disturbios y situaciones de violencia.

"Suben de Los Cedros, por Los Pinos o si no vienen de San Genaro (...) Solo he escuchado gritos, yo soy enfermero, pero el escuchar balazos no puede hacer nada", contó un joven, quien describió el temor que provocaron los disparos registrados durante el enfrentamiento.

🔴🔵 Chorrillos: Enfrentamiento entre presuntos barristas deja a dos adolescentes heridos 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/ORgOoqkHdk October 6, 2026

Investigación en curso

Tras resultar heridos, los adolescentes fueron trasladados hasta la posta de San Genaro, donde permanecen con diagnóstico reservado. Mientras tanto, agentes y peritos de criminalística llegaron hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer cómo se produjo el ataque.

Durante la inspección de la zona, los especialistas contabilizaron al menos cinco casquillos de bala en el lugar del enfrentamiento. Además, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán revisadas por las autoridades, debido a que podrían aportar imágenes que permitan identificar a los responsables de los disparos.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que los adolescentes involucrados formen parte de algún grupo de barristas. Sin embargo, los vecinos aseguraron que personas vinculadas a estas agrupaciones se reúnen constantemente en la zona y protagonizan desmanes, por lo que solicitaron mayor presencia policial para evitar nuevos hechos de violencia.