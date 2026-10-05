Mujer vinculada al asesinato de 'China Polo' pierde la vida en un accidente de tránsito en Venezuela

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ciudadana extranjera Alexandra Toro Montezuma, investigada por el homicidio de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, perdió la vida durante un accidente de tránsito en Venezuela. El hecho ocurrió cuando el bus en el iba impactó contra un separador vial en el estado de Portuguesa.

Junto a ella también falleció su hija de cuatro años, mientras que su pareja, Adrián Azuaje Solís, señalado como el organizador principal del atentado en Caraz, resultó con heridas graves.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Alexandra Toro Montezuma, mujer implicada en el crimen de Susy Aponte, la 'China Polo', murió en un accidente de tránsito en Venezuela. El vehículo en el que se trasladaba colisionó en una carretera. Su pareja, Adrián Azuaje Solís, también implicado en el caso, resultó gravemente herido tras el accidente. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 5, 2026

Detalles de la fuga en Venezuela

Tras el crimen el último 19 de septiembre, los prófugos escaparon hacia el país llanero para evadir las investigaciones policiales. La pareja y la menor partieron desde San Cristóbal con rumbo hacia Maracay a bordo de un transporte perteneciente a la empresa Ruteros de Venezuela.

Para evitar ser detectados durante su trayecto, utilizaron identidades falsas en el manifiesto de pasajeros, figurando él como Adrián Solís y ella bajo el nombre de B'Angel Toro Montesinos. Sin embargo, su plan terminó abruptamente cerca del caserío Tierra Buena, en el municipio Guanare, cuando la unidad vehicular volcó en la autopista.

Tras el violento impacto, la Policía local envió los reportes correspondientes a las autoridades peruanas, confirmando ambos decesos y el estado crítico de Azuaje. Esta documentación oficial fue validada de inmediato por los agentes de la Policía Nacional del Perú.

Avances judiciales sobre el caso

Este hecho ocurrió mientras en el país se desarrollaban las diligencias contra otros implicados en el homicidio. El sicario Luis Obispo Díaz, capturado tras ser herido por la seguridad de la víctima, identificó plenamente a la pareja fugitiva y reveló que el asesinato costó S/ 15.000.

Durante su interrogatorio ante la División de Investigación de Homicidios, el ejecutor material también delató a Ronald Toro Ardila, hermanastro de la fallecida. Este sujeto era el encargado de financiar los traslados, el hospedaje en un hotel de Caraz y la alimentación, coordinando toda la logística desde Lima.

Ante estos elementos, el fiscal Raúl Godo Sedán solicitó y obtuvo 18 meses de prisión preventiva contra el sicario y el financista. El Ministerio Público argumentó un extremo peligro de fuga, destacando que el hermanastro disponía de suficientes recursos económicos para facilitar su propia huida.

En plena audiencia, el abogado Eduardo Medina Almonte informó formalmente sobre las muertes registradas en el accidente de tránsito.