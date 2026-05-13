Más de 1700 personas son confinadas en un crucero tras brote de enfermedad gastrointestinal y una muerte

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Más de 1700 personas personas a bordo de un crucero en el suroeste de Francia fueron confinadas este miércoles después de que un pasajero falleciera y decenas de otros desarrollaran síntomas vinculados con un presunto brote de gastroenteritis.

Un fallecido y decenas de enfermos por brote de gastrointestinal

Según indicó Ambassador Cruise Line, la compañía del crucero 'Ambition', el aumento de casos de la enfermedad gastrointestinal, caracterizado por diarrea y vómitos, se disparó después de un embarque de pasajeros en Liverpool.

Las autoridades portuarias de Francia indican que el crucero viajan más de 500 miembros de la tripulación y más de 1200 tripulantes, de los cuales medio centenar presentaban síntomas compatibles con una enfermedad gastrointestinal.

"Según la información facilitada anoche por el capitán del barco, hasta unos 50 pasajeros han presentado síntomas compatibles con una infección digestiva aguda", indicaron las autoridades.

Además, se reportó que el domingo pasado un hombre de 92 años falleció a bordo del navío. Como no presentó ningún síntoma relacionado a la enfermedad, la causa de su muerte aún no ha podido ser determinada.

A pesar de ello, un equipo médico francés se encuentra evaluando la situación sanitaria y tomando muestras de laboratorio para identificar con precisión al patógeno responsable de las infecciones.

Descartan conexión con el hantavirus

Las autoridades sanitarias también añadieron que no había "ningún motivo" para vincular este caso reciente con el brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius', en donde se ha reportado tres fallecidos y ochos contagios.

"No hay motivo para establecer ninguna conexión entre este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool y los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", declararon.

En ese sentido, destacan que las enfermedades gastrointestinales son afecciones comunes en los cruceros que provocan diarrea y vómitos y que suelen estar relacionados con virus gastrointestinales.

En adultos, suelen ser causadas por norovirus o intoxicación alimentaria. Si bien los primeros análisis a bordo descartaron la presencia de norovirus, se están realizando análisis complementarios en el centro hospitalario de Burdeos.

Aunque la muerte del pasajero de avanzada edad no ha sido vinculada directamente a los cuadros de diarrea y vómitos detectados en la nave, la situación ha generado una alerta sanitaria que mantiene bajo evaluación a los más de 1200 turistas y 500 tripulantes.