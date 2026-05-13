Pamela López ROMPE EN LLANTO tras denuncia de Christian Cueva a su madre: "Temo por su vida"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La integrante del reality de convivencia 'La Granja VIP', Pamela López, rompió en llanto en vivo luego de conocer la denuncia que interpuso su expareja y padre de sus hijos el futbolista Christina Cueva contra su madre.

Pamela López llora en vivo y se muestra preocupada por su madre

El último martes 12 de mayo, el volante de Juan Pablo II College impactó al mundo de la farándula al revelar que presentó una denuncia en contra de la mamá de su expareja Pamela López debido a que alegó que no le permiten ver a sus hijos pese a que existe un régimen de visitas.

El popular 'Aladino' apareció acompañado de su abogado para dar a conocer a detalles las razones por las cuales lo han llevado a tomar tal decisión. En tal sentido, en diálogo con la prensa manfiestó que tomó esta acción legal contra Betthy Solórzano Ibáñez, progenitora de la actual enamorada de Paul Michael.

"Efectivamente he tomado esta acción porque realmente me siento preocupado, triste a la vez, porque no se permite ver a mis hijos. Aún teniendo un régimen de visita y realmente ya llega un límite en el cual la preocupación más grande son mis hijos", expresó.

Dicha noticia llegó al programa 'La Granja VIP', donde López es participante y tras conocer dicha acusación contra la mujer que le dio la vida no pudo contener las lágrimas mostrándose afectada totalmente.

Además de ello, reveló sentir indignación por lo realizado por el autoproclamado '10 del pueblo' dejando en claro que su prioridad siempre será el bienestar de sus hijos pese a que se presente una batalla legal.

"Honestamente tengo mucha indignación, tengo mucha preocupación, temo por la vida de mi hija, temo por la vida de mi madre, temo por mis hijos, pero sé que, como siempre, yo mamá gallina, voy a salir al frente y voy a pelear mis propias batallas. Mis hijos son el tesoro más grande que tengo, primero muerta antes que les pase algo a ellos", sostuvo sollozando.

Cuestiona el rol de padre de Christian Cueva

En otro momento, la popular 'Kitty Pam' cuestionó el rol de padre del exjugador de la selección peruana debido a que ha puesto en duda la participación de Cueva en la crianza de sus primogénitos.

"Pedirme la tenencia compartida cuando nunca has cambiado un pañal, cuando nunca has preparado una mamila, cuando nunca has asistido al colegio, salvo este último año porque las circunstancias se dieron así y estuviste obligado a estar presente", sostuvo.

En conclusión, en la más reciente edición de 'La Granja VIP', Pamela López se vio totalmente afectada hasta tal punto de romper en llanto tras conocer que Christian Cueva presentó una denuncia contra su madre Betty Solórzano Ibáñez tras una acusación porque no le dejan ver a sus hijos.