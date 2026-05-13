Costa Verde: Accidente de tránsito restringe el flujo vehicular a la altura de la playa La Pampilla en Miraflores

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se registró en nuestra capital sobre la mañana de este miércoles 13 de mayo. Esta vez, el incidente tuvo lugar en la Costa Verde, a la altura de la playa La Pampilla en Miraflores, ocasionando un intenso tráfico en la vía.

La propia Municipalidad del distrito se encargó de dar a conocer este siniestro que, por suerte, no registró heridos ni daños a otro vehículo. Efectivos del serenazgo miraflorino fueron los primeros en acudir para atender la emergencia y cercar la escena con conos de señalización.

Accidente en Miraflores restringe tránsito en la Costa Verde

De acuerdo a los primeros reportes, aún se desconoce las causas de este accidente de tránsito que terminó con un camión de carga totalmente volcado sobre la vía y en sentido contrario a su carril. Por suerte, no se registraron heridos ni la afectación de otros autos a raíz de este accidente.

Dentro de las causas se baraja una maniobra brusca del conductor, exceso de velocidad y hasta la perdida total de control de la unidad. Por ello, la Municipalidad de Miraflores se pronunció en sus redes sociales pidiendo a los conductores tomar precauciones o rutas alternas para evitar mayor congestión.

"¡Atención conductores! La vía de sur a norte a la altura de la playa La Pampilla en la Costa Verde, se encuentra interrumpida debido a un accidente de tránsito. Alertamos tomar precauciones para evitar congestionamiento vehicular", indicó.

Atención conductores



La vía de sur a norte a la altura de la playa La Pampilla en la Costa Verde, se encuentra interrumpida debido a un accidente de tránsito.

Alertamos tomar precauciones para evitar congestionamiento vehicular.



Agradecemos su comprensión y colaboración. pic.twitter.com/LZLAngt8sM — Municipalidad de Miraflores (@MuniMiraflores) May 13, 2026

Es importante precisar que uno de los dos carriles de la Costa Verde fue cerrado por la Policía Nacional del Perú para que los Bomberos y rescatistas puedan trabajar y restablecer el paso. Mientras tanto, hay una larga cola de vehículos que vienen desde Barranco, Chorrillos y otros distritos que buscan trasladarse hasta San Miguel o el Callao.

Más de 1200 muertas por accidentes de tránsito en el 2026

Y aunque este siniestro no dejó víctimas mortales que lamentar, en lo que va del 2026 ya se han reportado más de 1200 fallecidos por accidentes de tránsito en todo el país. Esto quedó demostrado en los últimos días luego de los hechos ocurridos en la Panamericana Sur.

En primer lugar, dos muertos dejó el violento choque de una combi contra un bus de transporte público en Villa El Salvador. Ese mismo día por la noche, lunes 11 de mayo, una miniván impactó contra un camión en Chorrillos dejando como saldo 3 víctimas.

En resumen, un accidente en la Costa Verde, a la altura de Miraflores, ocasionó congestión vehicular en la zona con sentido al Callao.