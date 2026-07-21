Día Mundial del Perro: Conoce las razas peruanas y cómo proteger mejor a tu fiel compañero

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Día Mundial del Perro es una oportunidad para agradecer la compañía, lealtad y cariño que estos animales brindan a diario, pero también para reflexionar sobre la importancia de brindarles una vida saludable y libre de maltrato.

La fecha cobra especial relevancia en el Perú, donde existen razas caninas con un profundo valor histórico y cultural que forman parte del patrimonio nacional.

Más allá de celebrar a las mascotas con fotografías o regalos, especialistas recuerdan que el mejor homenaje consiste en asumir una tenencia responsable. Esto implica ofrecer alimentación balanceada, agua limpia, actividad física, controles veterinarios periódicos, vacunación al día y espacios adecuados para su desarrollo físico y emocional.

El orgullo de las razas peruanas

El Perú cuenta oficialmente con dos razas caninas originarias: el perro sin pelo del Perú, también conocido como viringo o perro calato, y el pastor Chiribaya. Ambas representan parte de la historia prehispánica del país y constituyen un motivo de orgullo nacional.

El perro sin pelo del Perú fue reconocido por la Federación Cinológica Internacional en 1985 y posteriormente declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Diversas culturas precolombinas como la Mochica, Chimú, Chancay, Vicús y Lambayeque dejaron evidencia de su presencia en cerámicas y representaciones artísticas, demostrando que acompañó a las antiguas civilizaciones peruanas durante siglos.

Por su parte, el pastor Chiribaya obtuvo reconocimiento internacional recientemente gracias a investigaciones arqueológicas que demostraron su estrecha relación con la cultura Chiribaya, desarrollada en el sur del país hace cientos de años. Este perro era utilizado para el pastoreo y el cuidado de rebaños, reflejando la estrecha convivencia entre humanos y animales desde tiempos ancestrales.

Cinco recomendaciones para cuidar mejor a tu perro

Si deseas aprovechar esta efeméride para mejorar la calidad de vida de tu mascota, puedes seguir estas recomendaciones:

Programa revisiones veterinarias al menos una vez al año.

Mantén al día su esquema de vacunación y desparasitación.

Proporciónale ejercicio diario según su edad y tamaño.

Ofrécele una alimentación adecuada para sus necesidades nutricionales.

Dedícale tiempo para jugar, socializar y fortalecer el vínculo afectivo.

En diálogo con Exitosa, el veterinario Carlos Custodio advirtió que el fenómeno El Niño también podría afectar la salud de las mascotas. Las altas temperaturas registradas durante el invierno incrementarían el riesgo de golpes de calor en perros y gatos, por lo que recomendó mantenerlos bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a cualquier signo de malestar.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | En diálogo con Exitosa, el veterinario Carlos Custodio advirtió que el fenómeno El Niño también podría afectar la salud de las mascotas. Las altas temperaturas registradas durante el invierno incrementarían el riesgo de golpes de calor en perros y... pic.twitter.com/dQwpbFJZ9h — Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2026

En este Día Mundial del Perro, la mejor forma de celebrar es reconocer que estos animales son parte de la familia y dependen del compromiso de sus cuidadores. Valorar las razas originarias del Perú, conocer su historia y practicar una tenencia responsable no solo fortalece el vínculo con nuestras mascotas, sino que también contribuye a construir una sociedad más respetuosa con todos los animales.