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Cercado de Lima: Municipalidad de Lima y Policía Nacional recuperan espacios públicos en la av. Dansey

Fiscalizadores, serenos y operarios municipales, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, realizaron acciones desde las primeras horas del día para evitar la ocupación indebida de las calles.

la Policía Nacional mantendrá presencia permanente en la zona.
la Policía Nacional mantendrá presencia permanente en la zona. (Difusión)

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/07/2026

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Por encargo del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la Municipalidad de Lima junto con la Policía Nacional llevaron a cabo un amplio operativo de recuperación de espacios públicos en la avenida Guillermo Dansey, específicamente en el tramo entre las avenidas Ramón Cárcamo y Alfonso Ugarte.

Esta intervención tuvo como finalidad recuperar el orden en la zona, asegurar el libre desplazamiento de peatones y vehículos, y prevenir la ocupación ilegal de la vía pública.

Operativo reestablece el orden

Desde las primeras horas de este martes 21 de julio, se ejecutó un operativo en el sector para retirar mercadería, toldos, módulos y otros objetos instalados de forma irregular sobre pistas y veredas.

Además, se liberaron los jirones Huarochirí, Ascope, Pacasmayo, Acomayo y García Villón. Asimismo, inspectores de tránsito y efectivos policiales realizaron acciones de fiscalización contra vehículos estacionados en zonas prohibidas o que obstaculizaban la circulación, aplicando las sanciones correspondientes de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, inspectores de tránsito y efectivos policiales llevaron a cabo labores de fiscalización a vehículos estacionados en lugares no permitidos o que obstruían la circulación. En estos casos, se impusieron las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

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Habrá una supervisión constante

La gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, Mariella Falla, indicó que, una vez concluido el operativo, se mantendrán labores permanentes de supervisión para evitar que los espacios públicos sean ocupados nuevamente.

"Habrá un sostenimiento permanente, coordinado con la DIVPOL Centro y la Región Policial Lima. La presencia de la Policía Nacional garantiza la efectividad del operativo todos los días. Fiscalización verificará que solo permanezcan los comercios autorizados, que las galerías no ocupen la vía pública con mercadería, la Gerencia de Movilidad Urbana evitará el estacionamiento indebido y la Policía Nacional, junto con Serenazgo, garantizará la seguridad", manifestó.

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La funcionaria exhortó a cumplir la normativa y a evitar situaciones que deriven en la retención de productos o la imposición de multas. En un trabajo articulado con la Policía Nacional, agregó, la comuna mantendrá una postura firme para asegurar el orden y la transitabilidad vehicular en el sector.

Estas intervenciones se enmarcan en la estrategia impulsada por la Municipalidad de Lima para recuperar y conservar los espacios públicos en los principales conglomerados comerciales de la capital. 

Hasta la fecha, ya se han ejecutado operativos en sectores como Las Malvinas, Mesa Redonda, el Mercado Central, la Alameda Chabuca Granda, el Triángulo Grau, las avenidas Grau y Aviación, la Carretera Central, en Ate, y el paradero Grau, entre otros puntos.

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