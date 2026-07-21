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¿Estás preparado para un sismo? Indeci lanza convocatoria nacional para este 14 de agosto

Como parte de un trabajo de prevención, el Indeci ha anunciado una convocatoria a nivel nacional para el 14 de agosto con la finalidad que los ciudadanos estén preparados para un sismo.

Indeci lanza convocatoria nacional para este 14 de agosto
Indeci lanza convocatoria nacional para este 14 de agosto (Difusión)

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/07/2026

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Tras los sismos que vienen ocurriendo en el país de considerable magnitud, como el de Junín o Áncash, el Indeci ha anunciado una convocatoria masiva en la que se tiene previsto llevar a cabo el próximo 14 de agosto y promete preparar a los ciudadanos ante un movimiento telúrico que se espera en el país.

Indeci realiza anuncio para el próximo 14 de agosto

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) invitó a la ciudadanía a participar en el próximo Simulacro Nacional Multipeligro, que se desarrollará el viernes 14 de agosto a las 3:00 de la tarde, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante la ocurrencia de sismos, tsunamis y otros desastres naturales.

A través de la publicación difundida en redes sociales, Indeci recordó que este evento que se llevará a cabo a nivel nacional, busca fomentar una cultura de prevención y preparación en todos los hogares del país, promoviendo la organización familiar frente a posibles situaciones de emergencia.

Como parte de las recomendaciones, el Indeci exhortó a las familias a revisar o actualizar su Plan Familiar de Emergencia, documento que permite establecer acciones antes, durante y después de un desastre. La entidad señaló que el simulacro representa una oportunidad para poner en práctica dicho plan y evaluar el nivel de preparación de cada integrante del hogar.

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Indeci anuncia recomendaciones ante un sismo

Entre las principales acciones recomendadas figura la identificación de los riesgos existentes dentro y fuera de la vivienda. Esto incluye reconocer posibles peligros estructurales, objetos que puedan caer durante un sismo y otros elementos que representen una amenaza para la seguridad de la familia ante un desastre.

Asimismo, el organismo instó a ubicar previamente las zonas seguras internas y externas, así como las rutas de evacuación y los puntos de reunión que deberán utilizarse en caso de una emergencia real. Estas medidas buscan facilitar una evacuación rápida y ordenada, reduciendo el riesgo de accidentes durante un evento de gran magnitud como los que se vienen registrando fuera de la capital estos días.

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Finalmente, el Indeci hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en el simulacro del próximo 14 de agosto y convertir este tipo de ejercicios en una práctica permanente. De acuerdo indicó, la preparación y la prevención son herramientas fundamentales para reducir los riesgos y proteger la vida de las personas frente a sismos que ocurren en el país.

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