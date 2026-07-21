¿Estás preparado para un sismo? Indeci lanza convocatoria nacional para este 14 de agosto

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras los sismos que vienen ocurriendo en el país de considerable magnitud, como el de Junín o Áncash, el Indeci ha anunciado una convocatoria masiva en la que se tiene previsto llevar a cabo el próximo 14 de agosto y promete preparar a los ciudadanos ante un movimiento telúrico que se espera en el país.

Indeci realiza anuncio para el próximo 14 de agosto

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) invitó a la ciudadanía a participar en el próximo Simulacro Nacional Multipeligro, que se desarrollará el viernes 14 de agosto a las 3:00 de la tarde, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante la ocurrencia de sismos, tsunamis y otros desastres naturales.

A través de la publicación difundida en redes sociales, Indeci recordó que este evento que se llevará a cabo a nivel nacional, busca fomentar una cultura de prevención y preparación en todos los hogares del país, promoviendo la organización familiar frente a posibles situaciones de emergencia.

Como parte de las recomendaciones, el Indeci exhortó a las familias a revisar o actualizar su Plan Familiar de Emergencia, documento que permite establecer acciones antes, durante y después de un desastre. La entidad señaló que el simulacro representa una oportunidad para poner en práctica dicho plan y evaluar el nivel de preparación de cada integrante del hogar.

👉🏼Repasa o actualiza tu Plan Familiar de Emergencia 📝 y prepárate mejor ante emergencias y desastres.



💡 El simulacro es la oportunidad de ponerlo en práctica.



📆 viernes 14 de agosto

🕒 3:00 p. m. pic.twitter.com/cmFzrAdDvu — INDECI (@indeciperu) July 21, 2026

Indeci anuncia recomendaciones ante un sismo

Entre las principales acciones recomendadas figura la identificación de los riesgos existentes dentro y fuera de la vivienda. Esto incluye reconocer posibles peligros estructurales, objetos que puedan caer durante un sismo y otros elementos que representen una amenaza para la seguridad de la familia ante un desastre.

Asimismo, el organismo instó a ubicar previamente las zonas seguras internas y externas, así como las rutas de evacuación y los puntos de reunión que deberán utilizarse en caso de una emergencia real. Estas medidas buscan facilitar una evacuación rápida y ordenada, reduciendo el riesgo de accidentes durante un evento de gran magnitud como los que se vienen registrando fuera de la capital estos días.

Finalmente, el Indeci hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en el simulacro del próximo 14 de agosto y convertir este tipo de ejercicios en una práctica permanente. De acuerdo indicó, la preparación y la prevención son herramientas fundamentales para reducir los riesgos y proteger la vida de las personas frente a sismos que ocurren en el país.