¿Sientes un nudo en la garganta? Descubre qué significa esa sensación y por qué NO deberías ignorarla

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Salud

¿Has sentido un nudo en la garganta antes de llorar, presión en el pecho o tensión muscular? Descubre qué significa esa sensación y por qué no deberías ignorarla, según Gemma Despierto, una psicóloga especializada en trauma y neurociencia.

¿Qué significa sentir un nudo en la garganta?

El fenómeno de sentir un "nudo en la garganta" es una de las expresiones más usadas, sin imaginar que esa sensación por reprimir tus sentimientos podría tener un inesperado significado que repercute en tu salud.

Según la psicóloga Gemma Despierto, especialista en trauma y neurociencia, en su libro 'El porqué del nudo en la garganta', esa manifestación acompañada de la presión en el pecho o la tensión muscular son expresiones físicas que suelen reflejar procesos emocionales que el organismo intenta comunicar.

Es por ello que la experta defiende la importancia de reconocer y regular las emociones en lugar de reprimirlas para favorecer el bienestar psicológico, dejando de lado los prejuicios y el qué dirán, ya que muchos asocian el soltarlo con debilidad o falta de control.

"Las emociones son la brújula que nos orienta cuando algo dentro de nosotros pierde el equilibrio, son señales de necesidad, y de cuidado, son la forma que tiene el cuerpo de decirnos que algo está pasando aquí y necesitas atenderlo. Como todo cuanto ocurre en el cuerpo, las emociones aparecen por algo y para algo e ignorarlas solo intensificará el desequilibrio", expresó Despierto', según El Tiempo.

Descubre qué pasa si reprimes tus emociones

La especialista advierte que reprimir nuestras emociones puede favorecer la aparición de diferentes manifestaciones físicas y psicológicas, como pensamientos repetitivos, anticipación constante de problemas, ansiedad, tensión muscular o un estado permanente de alerta.

Despierto agrega que el no reconocer ni expresar lo que se siente, acumula carga emocional y no solo puede dificultar la comunicación y la convivencia, sino que también puede tener consecuencias sobre la salud mental.

Asimismo, precisa que el origen del "nudo en la garganta" suele aparecer en situaciones de miedo, frustración o estrés, cuando el sistema nervioso provoca cambios fisiológicos que generan la contracción de esa zona. En ese sentido, sostiene que es una manifestación de contener una emoción.

"Es una sensación real, e intentar quitarlo sin escuchar qué pasa es peligroso porque el síntoma puede desaparecer pero el mensaje sigue estando ahí. El nudo es un reflejo de intentar contener esa emoción", e", agregó Gemma Despierto.

Significado del nudo en la garganta según la psicóloga Gemma Despierto.

Validar las emociones desde la infancia

Finalmente, la psicóloga Gemma Despierto reflexiona en su libro sobre la importancia de validar las emociones desde la infancia. Señala que frases habituales como "no llores" o "no hagas un espectáculo" pueden transmitir la idea de que sentir determinadas emociones es incorrecto.

Según precisó, el primer paso para comprender y gestionar de manera saludable las emociones es aprender a escucharse sin juzgarse y prestar atención a las señales que envía el cuerpo, ya que pueden ofrecer información valiosa sobre nuestro estado emocional.

En conclusión, el bienestar psicológico requiere aprender a escucharse sin juzgarse. Por ello, es esencial entender que el nudo en la garganta es una invitación de nuestro cuerpo para reconocer aquello que nos está afectando y brindarnos el cuidado emocional necesario.