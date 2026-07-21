Fans arremeten contra Rosalía y piden cancelar sus shows en Buenos Aires tras comentario sobre Argentina

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La derrota de la selección argentina en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones inesperadas. Esta vez, quien quedó envuelta en una fuerte controversia fue la cantante española Rosalía, luego de que sus seguidores descubrieran que compartió en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa celebrando el triunfo de España.

Rosalía es criticada por fans argentinos tras polémico comentario sobre la Albiceleste

El gesto de la artista española no pasó inadvertido y rápidamente se volvió tendencia en diversas redes sociales como Instagram, Facebook y X (antes Twitter), donde miles de usuarios comenzaron a cuestionarla.

Incluso, a pocos días de los recitales que tiene programados en la ciudad de Buenos Aires, aparecieron publicaciones que llaman a pedir la devolución de las entradas en señal de protesta con la finalidad de que estos se cancelen.

La polémica comenzó cuando los fanáticos se percataron que Rosalía había reposteado un video publicado por Mía Khalifa, una de las figuras públicas que más celebró la derrota argentina durante el Mundial.

La exestrella del cine para adultos había manifestado abiertamente su apoyo a la selección de España e incluso aseguró que apostó un millón de dólares a favor del combianado dirigido por Luis De la Fuente antes de la final ante la Albiceleste.

En el video que compartió Rosalía, Mía Khalifa aparece celebrando el título español mientras suena "La perla", una canción incluida en el álbum Lux de la cantante catalana.

La frase generó aún más indignación proque la palabra "perlas" fue fue interpretada por muchos cibernautas como una referencia despectiva hacia los argentinos.

[ESPECTÁCULOS] "La Rosalía", envuelta en una polémica a 10 días de sus shows en el país: la cantante española compartió un tiktok donde Mia Khalifa celebra el triunfo de España y critica duramente a los argentinos con su canción "La Perla". https://t.co/n7AnSh8kTa pic.twitter.com/J8kDFkW6Yc — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 21, 2026

Las redes estallan contra la cantante Rosalía

Apenas se viralizó la captura del reposteo, X se llenó de críticas hacia la cantante. Gran cantidad de usuarios aseguraron sentirse decepcionados por el gesto, especialmente porque Rosalía siempre manifestó un fuerte cariño por Argentina y suele recibir una enorme convocatoria cada vez que visita el país.

La controversia fue escalando durante las últimas horas y el enojo no quedó solo en las críticas. En X y otras redes sociales solicitaron que se cancelen sus recitales programados. Por el momento esos llamados a generar un boicot surgen de usuarios en redes sociales y no existe ningún anuncio oficial sobre modificaciones en sus presentaciones.

Como vemos, Rosalía se encuentra en el ojo del huracán debido a que compartió un video polémico a favor de España y en contra de Argentina, en el marco de la final del Mundial 2026. Esto ha desatado una fuerte polémica en sus fans argentinos que no han visto con buen ojo lo que realizó por lo que han solicitado que se cancelen sus shows en Buenos Aires.