Lionel Scaloni rompe su silencio tras supuestas presiones y conflictos internos en Argentina en la final del Mundial

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, habló este martes sobre la final del Mundial 2026, dos días después de caer ante la selección española por la mínima diferencia con gol de Ferrán Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario.

El estratega rompió el silencio y respondió sobre la información que ha trascendido en las últimas horas relacionada con supuestas presiones a sus jugadores por parte de la FIFA y hasta que existieron conflictos internos en la Albiceleste.

A su salida del predio de Ezeiza, en Buenos Aires, Scaloni se refirió a algunas informaciones que se ha conocido extraoficialmente sobre la final de la cita orbital el pasado domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

¿Qué fue lo que manifestó Lionel Scaloni?

El también exfutbolista, fiel a su estilo cauto, evitó alimentar las especulaciones y se msotró totalmente ajenos a los comentarios que surgieron a raíz del compromiso ante el seleccionado europeo.

"No sé no tengo ni idea de eso. No veo redes chicos, yo no tengo", manifestó al ser consultado acerca de su opinión sobre las versiones de conflictos internos o presiones en el vestuario.

Además, ante la insistencia de los periodistas acerca de este tipo de teorías y trascendidos, Scaloni reiteró que "no lo puede creer" y que el tema se estaba yendo para "otro lado". Asimismo fue claro sobre el estado del grupo resaltando que lo importante es que los jugadores demostraron a lo largo de la cita mundialista su esfuerzo máximo.

"Han dado una demostración de carácter con esta camiseta y nos quedemos con eso. Ojalá el día de mañana, cuando tenga que venir a la Selección un jugador, dé lo mismo. Porque es una señal", puntualizó.

Lionel Scaloni se pronuncia acerca de su continuidad en la Albiceleste

El entrenador de la Albiceleste fue consultado acerca de su continuidad en la dirección técnica y, aunque no dio una respuesta concreta, dio una expresión que dejaría abierta esa posibilidad.

"Es un lugar soñado, ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá por primera vez, yo no había dirigido en ningún lado y haber conseguido lo que conseguimos", sostuvo.

Tras las supuestas presiones a sus jugadores por parte de la FIFA y hasta que existieron conflictos internos en la Albiceleste difundidas en redes sociales, Lionel Scaloni afirmó que no tiene conocimiento de ello, pero dejó en claro que no puede creer que se crea en este tipo de contenido, por el contrario resaltó la entrega de sus pupilos en el Mundial 2026.