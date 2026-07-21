Menor que cayó de juego inflable enfrenta larga recuperación tras dos cirugías y múltiples fracturas

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La menor que sufrió una caída desde un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua tuvo que ser sometida a dos cirugías debido a las graves lesiones que presentó. La niña sufrió varias fracturas y su proceso de rehabilitación podría extenderse por aproximadamente dos meses, según informaron médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño.

Menor fue intervenida quirúrguicamente en dos oportunidades

De acuerdo lo expresado por el jefe del servicio de neurocirugía pediátrica, Hernán Cañari del Instituto Nacional de Salud del Niño, la menor ingresó a la institución con heridas de gravedad por la caída en el inflable del Cercado de Lima que la arrojó a una distancia considerable y el impacto le causó daños que requierieron cirugías de emergencia.

"Ella tuvo un ingreso bastante severo a la institución, muy dramático, se le hizo un diagnóstico de fractura craneal con hematoma epidural y con una fractura de radio distal del brazo izquierdo también, entonces ha tenido serias complicaciones respecto a esta caída (...) fueron dos cirugías, tanto por el servicio de neurocirugía y por el servicio de traumatología, ella paso a la unidad de neurocirugía, en la unidad post operatoria de observación en el instituto y está en observación" , expresó el especialista.

🔴🔵Una niña de 7 años resultó gravemente herida en la cabeza tras caer de un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua. La menor fue operada dos veces, necesitará rehabilitación y será dada de alta en siete días. pic.twitter.com/9RRJh4qRdS — Exitosa Noticias (@exitosape) July 21, 2026

Respuesta de la menor ante sus intervenciones

Asimismo, el médico tratante de la menor señaló que la paciente viene respondiendo favorablemente al tratamiento y que sus heridas están curándose adecuadamente. Incluso, precisó que, por el momento, no requiere nuevas intervenciones quirúrgicas debido a su buena evolución. No obstante, indicó que deberá mantener un seguimiento médico constante, ya que sufrió una caída severa.

En cuanto a su alta médica, el especialista indicó que la menor podría ser dada de alta en un plazo aproximado de cinco a siete días. Posteriormente, deberá cumplir con un proceso de rehabilitación, ya que lleva una férula en la mano como consecuencia de la intervención quirúrgica. Asimismo, explicó que, debido a su edad, se estima que podría lograr una recuperación completa en aproximadamente dos meses.

Acciones luego del accidente en el juego inflable

Una vez ocurrido el accidente que afectó gravemente a la menor, la madre de la niña de 7 años reportó que el establecimiento no contaba con especialistas que atendieran la emergencia. Por esta razón, el Serpar dispuso la suspensión de los juegos inflables en lo que dura el proceso de investigación.

Finalmente, la menor que cayó de juego inflable enfrenta una larga recuperación tras dos cirugías y múltiples fracturas. No obstante el pronóstico es alentador dada la evolución de sus heridas.