Campaña médica GRATUITA este VIERNES 24 de julio: Conoce dónde será, qué servicios ofrecerá y quiénes podrán acceder

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo a una publicación, se ha dado a conocer que este viernes 24 de julio se llevará a cabo una campaña médica gratuita en la que se realizarán diversos servicios en favor de la comunidad y su estado de salud.

Campaña médica gratuita, ¿dónde será?

La Municipalidad de Breña anunció la realización de una campaña médica gratuita para los vecinos del distrito, con el objetivo de acercar diversos servicios de salud y promover la prevención de enfermedades. La jornada se desarrollará este viernes 24 de julio en el Parque Pariacoto, ubicado en el jirón Pariacoto, cuadra 4, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por la comuna para facilitar el acceso a la atención médica y beneficiar a la población con consultas especializadas sin costo. Bajo el lema "¡Cuidamos tu salud, vecino breñense!", las autoridades invitaron a los residentes a participar de esta jornada preventiva.

¿Que servicios de salud se ofrecerán en la campaña médica gratuita?

Durante la campaña se brindarán múltiples servicios médicos y de orientación en salud. Entre ellos destacan las consultas de medicina general, triaje, nutrición, psicología, inmunizaciones, medición de la vista, terapias de rehabilitación, masajes antiestrés y sesiones educativas sobre enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Asimismo, los asistentes podrán acceder a exámenes preventivos como laboratorio para descarte de diabetes y tamizajes orientados a la detección temprana del cáncer de mama. También se ofrecerán charlas informativas sobre la prevención de esta enfermedad, así como orientación para promover hábitos saludables entre los vecinos de la comuna.

¿A quiénes esta dirigida la campaña médica?

La Municipalidad de Breña informó que la atención estará dirigida a los vecinos del distrito, por lo que será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) con dirección registrada en Breña para acceder a las consultas y evaluaciones gratuitas.

En ese sentido, la institución, hizo un llamado a la ciudadanía a participar de esta jornada y aprovechar los diversos servicios que estarán disponibles durante la mañana del viernes. Además de recibir atención médica, los asistentes podrán obtener orientación profesional sobre nutrición, salud mental, prevención de enfermedades y rehabilitación física.

Finalmente, con esta iniciativa se puede ver el trabajo conjunto de las instituciones que buscan ofrecer facilidades a sus vecinos a través de esta campaña médica gratuita que se realizará este viernes 24 de julio y busca abarcar la mayor cantidad de participantes.