Gobierno autoriza transferencia de más de S/14 millones a favor de 14 municipios para prevenir desastres

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno autoriza la transferencia de partidas presupuestarias de más de S/14 millones a favor de 14 municipios para ejecutar acciones orientadas a la prevención y gestión del riesgo de desastres naturales. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 141-2026-EF.

Transferencia para prevención y gestión de desastres

Como se recuerda, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) compartió un comunicado oficial en el que mantiene el estado de "Alerta de El Niño Costero" y advierte que el evento podría intensificarse hacia finales del 2026, lo que incrementaría el riesgo de lluvias intensas y otros impactos en diferentes regiones del país.

En ese marco, a través del Decreto Supremo 141-2026-EF, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno de José María Balcázar autoriza la transferencia de S/14 millones 904 mil 83 a favor de 14 gobiernos locales para financiar proyectos de prevención y gestión del riesgo de desastres naturales.

De acuerdo al documento oficial, los recursos provienen del presupuesto del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y serán destinados a la ejecución de 28 intervenciones prioritarias previamente aprobadas por la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes), conforme al Acta N.° 56.

Oficializan transferencia de S/ 14.9 millones a favor de municipios

El decreto, firmado por el presidente Balcázar, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, establece además un "candado legal" estricto para garantizar que el dinero se use de forma transparente.

Asimismo, de acuerdo con la norma, 27 intervenciones corresponden a actividades operativas vinculadas a la prevención y respuesta ante desastres naturales, mientras que una intervención más será destinada a una inversión de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición de emergencia, con el propósito de reforzar la infraestructura afectada o vulnerable.

Infografía de transferencia económica a favor de 14 municipios.

Recursos deberán ser usados solo para proyectos aprobados

Es decir, los 14 alcaldes beneficiados con esta transferencia económica tienen prohibido desviar o reasignar un solo sol de ese presupuesto hacia otros gastos del municipio, bajo responsabilidad administrativa, civil y legal de las autoridades competentes.

"Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos", se lee en el documento.

De esa forma, mediante el Decreto Supremo N.° 141-2026-EF, el Gobierno autoriza la transferencia de S/ 14 millones 904 mil 83 a favor de 14 gobiernos locales para financiar proyectos de prevención y gestión del riesgo de desastres naturales, con el objetivo de rehabilitar infraestructuras y optimizar la capacidad operativa de los distritos seleccionados frente a posibles catástrofes.