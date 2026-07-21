Jeri Ramón podría seguir como rectora de San Marcos hasta diciembre: "No es definitiva la encargatura, debe convocarse a elecciones"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el Dr. Walter Díaz Cartagena, asambleísta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sostuvo que Jerí Ramón podría continuar al frente del rectorado hasta diciembre. No obstante, aclaró que la encargatura no es indefinida y que la universidad deberá convocar a elecciones para elegir a las nuevas autoridades.

En ese sentido, explicó que la prórroga de la encargatura solo se mantendrá hasta finales de este año y remarcó que la prioridad es garantizar el desarrollo del proceso electoral, el cual deberá realizarse conforme a la normativa vigente.

Elecciones siguen paralizadas

El doctor Díaz aclaró las elecciones en UNMSM se tuvieron que detener, y que la ONPE debe intervenir para conformar un nuevo Comité Electoral y descartó que Jerí Ramón imponga la valla electoral.

"Respecto a las elecciones, la mayoría de integrantes del Comité Electoral ha renunciado, por lo que hacemos un llamado a la ONPE para que acuda cuanto antes a San Marcos y se conforme un nuevo comité. El proceso democrático en la universidad se realiza mediante un sorteo entre docentes principales, asociados, auxiliares y estudiantes. Puede ser elegido cualquier integrante que cumpla con los requisitos. Es totalmente falso que la doctora Jerí Ramón sea quien imponga la valla electoral", afirmó

Rechazan injerencia de Jerí

Asimismo, desmintió las afirmaciones de Gisella Orjeda, quien aseguró que la doctora Jerí Ramón intervenía y distorsionaba las decisiones adoptadas por las instancias a cargo de cada proceso.

"A nosotros nadie nos dice que es lo que tenemos que hacer, y eso es una ofensa grave. Nadie nos impone, tenemos una voluntad propia. El día 12 de julio que se toma la universidad, teniamos a nuestros candidatos para inscribirlos. Queríamos ir a elecciones, pero no con la doctora Jerí", enfatizó.

Respaldan gestión de Jerí

Por su parte, Díaz Cartagena respaldó la gestión de Jerí Ramón, al asegurar que su desempeño al frente del rectorado es incuestionable y que ejerció el cargo de manera eficiente.

"La doctora Jerí ha hecho una excelente gestión, no la podemos discutir. No estamos hablando de una mala gestión ni de una rectora incompetente. Ya iban a haber elecciones para tener nuevas autoridades", sostuvo.

Finalmente, señaló que los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no desean desarrollar sus actividades académicas en un entorno de conflictos ni de tomas del campus. En ese sentido, destacó que su participación es fundamental para el funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad, además de que serán ellos quienes elijan a sus representantes.

El Dr. Walter Díaz Cartagena, mediante un diálogo con Exitosa, señaló que Jerí Ramón podría permanecer en el rectorado hasta diciembre, pero aclaró que la encargatura no es indefinida y deben convocarse elecciones. Inclusive, indicó que la prioridad es garantizar un proceso electoral conforme a las normas de la UNMSM.