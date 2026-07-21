Criminales usan falsas apps 5G pueden vaciar tu cuenta: Aprende a detectar la estafa antes de caer

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La evolución de las estafas digitales ha permitido que los delincuentes desarrollen ataques cada vez más difíciles de identificar. Uno de los más recientes consiste en ofrecer una supuesta actualización a la red 5G mediante mensajes enviados por WhatsApp, haciéndose pasar por operadores de telefonía.

Especialistas en ciberseguridad, explcial objetivo es convencer a la víctima de descargar una aplicación maliciosa que, en realidad, instala un troyano bancario capaz de robar información confidencial.

¿Cuál es la estrategia de los delincuentes?

La estrategia suele comenzar con un mensaje o llamada en la que el estafador asegura que existe un problema con la señal del servicio móvil. Como solución, promete una optimización de la línea a 5G o incluso un descuento en la factura mensual.

Para completar el supuesto proceso, solicita descargar una aplicación mediante un enlace enviado por WhatsApp. Antes de hacerlo, incluso pregunta el modelo del teléfono para dar mayor credibilidad a la conversación y simular un soporte técnico personalizado.

Una vez instalada la aplicación, el usuario cree que se está ejecutando una actualización del sistema. Sin embargo, el archivo instala un malware del tipo "Banker", diseñado para obtener credenciales bancarias, interceptar códigos de verificación enviados por SMS y acceder a información almacenada en aplicaciones financieras y correos electrónicos. En pocos minutos, los delincuentes pueden tomar el control de las cuentas y realizar operaciones fraudulentas sin que la víctima lo advierta.

usan falsas apps 5g para vaciar cuentas

¿Cómo reconocer una falsa actualización 5G?

Especialistas en ciberseguridad de ESET, advierten que, aunque estas campañas están cada vez más elaboradas, existen señales que pueden ayudarte a detectar el fraude antes de convertirte en víctima.

La primera es desconfiar de cualquier enlace recibido por WhatsApp o SMS que solicite instalar aplicaciones relacionadas con tu operador telefónico. Las empresas de telecomunicaciones no suelen distribuir actualizaciones críticas mediante archivos descargables enviados por mensajería instantánea.

También es importante prestar atención a los mensajes que generan sensación de urgencia, como promociones "por tiempo limitado", descuentos exclusivos o advertencias sobre una supuesta falla que debe solucionarse de inmediato. Los ciberdelincuentes recurren a estas tácticas para presionar a las personas y evitar que analicen la situación con calma.

Otra señal de alerta aparece después de la instalación. Si el teléfono muestra un extraño icono de un robot, aparecen falsas actualizaciones del sistema o el consumo de batería aumenta de forma inusual, es recomendable actuar de inmediato, ya que estos comportamientos podrían indicar la presencia del malware.

Ciberdelincuentes

¿Qué hacer si descargaste la aplicación?

Si sospechas que instalaste una aplicación fraudulenta, la rapidez es fundamental para reducir el riesgo de pérdidas económicas.

Como primera medida, activa el modo avión para interrumpir las comunicaciones del dispositivo. Luego elimina la aplicación sospechosa y cambia todas las contraseñas desde otro equipo que sea seguro.

También debes comunicarte de inmediato con tu banco para bloquear accesos, tarjetas o transferencias no autorizadas. Además, es recomendable informar a tu operador móvil para solicitar el bloqueo temporal de la línea y evitar que los delincuentes reciban los códigos de verificación enviados por SMS.

Si el celular continúa presentando comportamientos extraños después de eliminar la aplicación, la mejor alternativa es restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica, asegurándote previamente de respaldar únicamente archivos personales y no aplicaciones de origen desconocido.

Las estafas informáticas seguirán evolucionando, pero adoptar hábitos de seguridad digital puede marcar la diferencia. Desconfiar de enlaces inesperados, descargar aplicaciones únicamente desde fuentes confiables y verificar cualquier comunicación directamente con el operador telefónico son acciones sencillas que ayudan a proteger la información personal y evitar que una falsa actualización 5G termine convirtiéndose en un costoso fraude bancario.