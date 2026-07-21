Jeri Ramón continuará como rectora de San Marcos: Cuestionan decisión adoptada por la Asamblea Universitaria

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Gisella Orjeda, miembro del Movimiento Docente Concertación por San Marcos, cuestionó la decisión adoptada por la Asamblea Universitaria respecto al rectorado de la UNMSM, que permitió a Jeri Ramón extender su rectorado pese a que debería dejar el cargo el 26 de julio.

Cuestionan continuidad de Jeri Ramón como rectora de la UNMSM

A pocos días del fin de su mandato, la Asamblea Universitaria de la Decana de América determinó que Jerí Ramón Ruffner continúe al frente de la casa de estudios en el cargo de rectora hasta que elijan y proclamen a sus nuevas autoridades.

Cabe señalar que esto modfiicó el contexto previsto para la transición de la administración universitaria debido a que el rectorado finaliza el próximo sábado, 25 de julio, por lo que ahora la atención se dirigió a lo que pueda pasar en el futuro proceso electoral.

Sin embargo, la decisión adoptada ha desencadenado una serie de cuestionamientos. Tal es el caso de la postura de Gisella Orjeda quien en conversación con Nicolás Lúcar en el programa de nuestro medio 'Hablemos Claro' expresó estar en desacuerdo y dio a conocer las razones.

"Hay una serie de rupturas a la legalidad de parte de la señora Jeri Ramón. Una autoridad lo primero que tiene que hacer es obedecer las normas con el ejemplo y ayer hemos tenido Asamblea Universitaria porque el 25 de julio termina su mandato y no tenemos elecciones ni siquiera Comité Electoral", objetó.

Las elecciones universitarias debieron desarrollar en marzo

Sostuvo que las elecciones debieron darse con anterioridad en marzo, pero afirmó que la rectora de San Marcos "ha anulado completamente al Comité Electoral Universitario". Además, refirió que hubo una renuncia de un grupo de miembros del Comité Electoral de la universidad debido "supuestamente" a la toma de los estudiantes.

Recordemos que Jeri Ramón manifestó en una oportunidad que pretendía reelegirse, pero la ley que actualmente está en vigencia impide eso, inclusive existía un proyecteo de ley para que cambie ello, pero no fue aprobada por este Congreso que ya está de salida.

"Ella está esperando que el nuevo Congreso dé esta ley de reelección y lo que ha ocurrido ayer es que en una sesión ilegal de la Asamblea (...) se le ha encargado sin límite de tiempo el rectorado a partir del 26 de julio", sostuvo.

En tanto, Orjeda subrayó que todo lo que viene ocurriendo no es culpa de la toma de San Marcos tal y como se está adscribiendo, sino que los alumnos levantaron su voz de protesta porque se opusieron a la ley de la reelección y a la valla electoral exagerada. "¿Por qué se quiere quedar hasta el 26 de julio? eso me interpela", afirmó.

En síntesis, Gisella Orjeda, miembro del Movimiento Docente Concertación por San Marcos, cuestionó la decisión adoptada por la Asamblea Universitaria de la casa de estudios que permitió que se extienda el rectorado de Jeri Ramón.