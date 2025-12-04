Ibai Llanos entregó sartén de oro a este tiktoker peruano: "El que más apoyó el Mundial de Desayunos"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El famoso streamer y youtuber español Ibai Llanos dio a conocer que, durante su visita al Perú a fines de noviembre, entregó la codiciada Sartén de Oro que ganó nuestro país en el Mundial de Desayunos por el pan con chicharrón. El afortunado en recibir el galardón fue una sorpresa para muchos.

El pasado 25 de noviembre, Ibai llegó a nuestro país como parte de su gira por Sudamérica, desatando la euforia de miles de peruanos que lo encontraban por las calles de Lima y lo registraban en |fotos y videos que se viralizaban en redes.

Si bien el creador de 'La Velada del Año' se mostró públicamente visitando la emblemática sanguchería 'El Chinito' y visitando a un streamer peruano en una zona alejada de la capital, la entrega de la Sartén de Oro fue un misterio.

Ibai revela a qué influencer le entregó la Sartén de Oro

Este miércoles 3 de diciembre, días después de su visita al país, Ibai publicó un video donde reveló a quién, finalmente, le entregó el ansiado premio del Mundial de Desayunos, después de que haya pedido recomendaciones a los peruanos a fines de setiembre en el video donde anunciaba a Perú como ganador.

El elegido por Llanos resultó el tiktoker peruano Edu, quien, lejos de ser un influencer grande y famoso, fue reconocido por el español por haber contribuido a la victoria peruana al ser el "que más estuvo apoyando el Mundial de Desayunos y que, para mí, mejor trabajo hizo".

"Ha sido difícil elegir a quién darle la sartén de oro, porque he estado leyendo vuestros comentarios y habían muchas opciones. 'El Chinito' era una de ellas, el Museo de Oro. Me habéis nombrado también a políticos. Por lo tanto, mi decisión final ha sido entregarle esta sartén a otra persona que me habíais recomendado mucho", reconoció Ibai.

Seguidamente, dio pase al peruano y lo elogió calificándolo de "gran representante peruano" y "digno ganador" de llevarse la sartén dorada. En respuesta, un nervioso Edu le agradeció y le dio la bienvenida al país.

"Fue un evento locura, de verdad, creo que nadie se imaginó todo esto y con gusto. Porque cuando tocan la comida peruana, todos nosotros salimos ahí. Calles, televisión, redes sociales, fue una locura al máximo. Los restaurantes de pan con chicharrón reventaron", contó.

Se rinde ante euforia peruana

Por su parte, la celebridad de 30 años comentó que, cuando visitó El Chinito, los dueños le mostraron fotografías de comensales comprando el famoso 'menú de Ibai' que creó la sanguchería a propósito de la tendencia que generó Llanos con su competencia, lo que lo dejó atónito.

"Hablaba con Luis y Félix, dueños del Chinito, y me decían 'Ibai, tú no sabes lo que supuso el Mundial de Desayunos. Lo del pan con chicharrón fue algo que no tuvo ningún tipo de sentido el aumento de ventas y lo que se hablaba de Perú en el mundo en general", agregó.

Ibai reconoció que el trofeo estaba algo desgastado estéticamente por el viaje, recordando que muchos criticaron la sartén dorada, en su momento. Sin embargo, recalcó que se trata de un galardón significativo.