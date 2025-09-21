Dina Boluarte en la ONU: Esta es la agenda de la presidenta en su viaje a Estados Unidos

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Dina Boluarte se encuentra en Estados Unidos para participar en la 80.° Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en la ciudad de Nueva York desde este domingo 21 hasta el jueves 25 de setiembre. Según su agenda de trabajo, la mandataria mantendrá reuniones bilaterales con autoridades de diferentes países e inversionistas extranjeros.

Agenda de presidenta Boluarte en Nueva York

Luego que el Congreso de la República aprobara la visita de la presidenta Dina Boluarte viaje hacia Estados Unidos, la mandataria ha iniciado su recorrido de trabajo.

Desde este domingo, la presidenta Dina Boluarte se encuentra en la ciudad de Nueva York para participar en la Asamblea General de ONU que reunirá a diversas autoridades globales como del mundo empresarial privado.

Según su agenda, el lunes 22 se dará la reunión de alto nivel para conmemorar el 80.° aniversario de las Naciones Unidas donde participará la jefa de Estado junto a otros miembros globales.

Posteriormente, se dará paso a la reunión de alto nivel por el 30.° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. En este encuentro, Boluarte daría un discurso acerca de la igualdad de género y empoderamiento femenino.

La tercera reunión sería un encuentro con empresarios iberoamericanos organizado por Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Se contará con la exposición peruana sobre fortalezas del país para las inversiones. Tras ello, se reunirá virtualmente con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Por la noche, participará en el 30.° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer y la cena de trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea General.

Para el martes 23 , se trasladará a la sede de las ONU donde participará del debate general y expondrá las políticas nacionales para lograr los principios de la organización.

Luego se dará su primera reunión bilateral, con el primer ministro de Bélgica, Bart de Weber. Luego, asistirá a la recepción del presidente Donald Trump.

Dos últimos días en la Asamblea

El miércoles 24 mantendrá una reunión bilateral con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y expondrá los avances del Perú con el multilateralismo y su iniciativa para la reforma y modernización de la ONU.

Luego, se encontrará con el príncipe heredero de Kuwait, Jeque Sabah Khaled Al-Hamed Al-Mubarak Al-Sabah. Llegando al final, participará en un evento de alto nivel sobre acción climática donde expondrá esfuerzos y compromiso con el Acuerdo de Paris.

Como última reunión oficial, asistirá a una reunión de trabajo, organizada por la America Society / Council of the Americas (AS/COA) donde se presentarán las oportunidades de inversión con el Perú. El 25 de setiembre termina el permiso de viaje de la presidenta Dina Boluarte.