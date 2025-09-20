Sedapal anuncia corte de agua para el lunes, 22 de septiembre: Revisa si tu distrito será afectado

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes, 22 de septiembre, se realizarán cortes programados del servicio de agua potable en diversos distritos de la capital. Conoce todos los detalles de este suceso y qué zonas se verán afectadas.

¿Qué distritos serán afectados con el corte de agua?

La empresa estatal precisó, a través de su canal de difusión en WhatsApp, que los cortes no afectarán a todo Lima, sino a zonas específicas, y que la duración del corte variará según el área. La entidad recomienda a los vecinos de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

Asimismo, reportan que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura hidráulica de la ciudad, así como ñimpieza de reservorios y empalme de tuberías para garantizar un suministro seguro y de calidad para todos los hogares.

Corte programado en San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: Agru. Santa Rosita Milagrosa, A.H. Juan Pablo II, Lomas de Canto Grande. Agru. Arenal Alto, Coop. La Sagrada Familia, A.H. Arenal de Canto Grande, Juan Pablo II etapa, A.H. Arenal Alto Canto Grande, A.H. Señor de Los Milagros II, A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio, AF Perú Posible, AF Las Casuarinas de Jicamarca, A.H. Corazón de Jesús, PI Los Ángeles Sector Keiko Sofía Fujimori, A.H. Proy. Int. Los Ángeles Sec. Cerro Los Pinos.

Horario de corte: 10.00 a.m. a 9:00 p.m.
Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Sector 412.

También habrá una interrupción del servicio de agua potable en A.H. Proy. Int. Los Ángeles-Sector Cerro Los Pinos, A.H. San Hilarión Sector Keiko Sofía, A.H. Señor de Los Milagros II, Agru. 1 de Abril, Agru. 9 de Febrero, Agru. Juan Pablo II-L4, Agru. Las Casuarinas de Jicamarca, Agru. Mi Perú, Agru. Nuestra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, Agru. San Martín de Porres 5ta Etapa Juan Pablo II, Agru. Santa Rosita Milagrosa, Agru. Santiago Apóstol, Coop. La Sagrada Familia.

Interrupción del servicio en Independencia

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Sector 336.

Áreas afectadas: A.H. El Bosque, A.H. 25 de Diciembre, A.H. Domingo de Ramos, A.H. 18 de Enero, A.H. Valle Cruz de Mayo, A.H. Valle Young, P.J. Valle Sagrado de los Incas, U. Pop. Tahuantinsuyo.

Sin agua en ATE

Áreas afectadas: Asoc. Alto Monterrey, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Señor de Muruhuay, A.H. Inmaculada Concepción. Asoc. Señor de Muruhuay. Cuadrante: A.H. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso, A.H. Señor de los Milagros.

Áreas afectadas: Asoc. Alto Monterrey, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Señor de Muruhuay, A.H. Inmaculada Concepción. Asoc. Señor de Muruhuay. Cuadrante: A.H. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso, A.H. Señor de los Milagros.
Horario de corte: Desde las 11 a.m. a 11:00 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Sector 176.

En resumen, como parte de sus trabajos para brindar calidad del servicio de agua potable en Lima, Sedapal programó cortes en al menos tres distritos para este lunes, 22 de septiembre.