Detienen a tres integrantes de la banda criminal 'Los de la I': Se les incautó dinero y armas

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Fiscalía detuvo de forma preliminar a tres miembros de la banda criminal 'Los de la I' dedicada al tráfico de drogas. La operación policial se realizó en el sector "I" de Mi Perú en el distrito de Ventanilla donde los delincuentes promovían el tráfico de drogas y mantenían el control territorial de forma violenta.

Tres detenidos en Ventanilla por tráfico de drogas

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste logró la detención preliminar para tres miembros de 'Los de la I' con el fin de asegurar la investigación contra la banda criminal. Los implicados se dedicaban al tráfico ilícito de drogas y promovían el uso y comercialización de pasta básica desde el 2023.

El operativo estuvo a cargo de el fiscal provincial Edwin Velásquez, fiscales adjuntos y la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) donde se ejecutó el allanamiento con descerraje de un inmueble vinculado a esta organización en el sector "I" de Mi Perú en el distrito de Ventanilla.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía logró la detención preliminar de tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los de la I' , dedicada al tráfico de drogas en el distrito de Mi Perú, en Ventanilla. El operativo incluyó el allanamiento de un inmueble.



✅ La Fiscalía Especializada... pic.twitter.com/GRxn7NyJl1 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 21, 2025

En la incautación de la vivienda se logró la captura de los tres implicados: el presunto líder de la banda, Vladimir Mendoza, alias 'Blady'; Henry Buendía, alias 'Buendía' y Ángela Gómez, alias 'Chama' o 'Veneca'. Dentro del inmueble se encontró pasta básica de cocaína y una balanza que confirmaría el tráfico de drogas. Además se incautó dos armas de fuego, municiones y casi cinco mil soles producto de la venta de estupefacientes.

Presuntos delitos cometidos por la banda criminal 'Los de la I'

Según la investigación fiscal, 'Los de la I' se dedicaban a la venta diaria de envoltorios de PBC manteniendo el control de la zona I de Mi Perú. Además, para despistar de su acto ilícito y para lograr impunidad, organizaban que menores de edad en sus actos ilícitos.

A los implicados se les atribuye los delitos de homicidio por enfrentamientos contra otros integrantes de bandas criminales por el control territorial en la zona de Ventanilla. Además de otros delitos violentos.

La detención preliminar impuesta a los tres detenidos se logró por contar con las evidencias necesarias para vincular a los investigados con los delitos impuestos. La solicitud del Ministerio Público buscará las sanciones contra los responsables.

Los tres detenidos se encuentran a manos de la Policía Nacional cumpliendo con la detención preliminar luego de lograr su captura en un inmueble en el sector de Mi Perú en el distrito de Ventanilla.