Machu Picchu: Implementarán plan de contingencia para la continuidad del servicio de transporte de turistas

Tras dos semanas de incertidumbre y caos en el Cusco por la falta de transporte con destino a la Llaqta de Machupicchu, desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmaron que han logrado concretar acuerdos, tras una serie de jornadas de diálogo con las autoridades, empresarios y la sociedad civil de la "Ciudad Imperial".

En ese sentido, luego de haberse llevado a cabo la última reunión técnica, la noche del sábado 20 de septiembre, finalmente los miles de visitantes nacionales e internacionales podrán volver al atractivo con total seguridad.

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Francisco Gavidia, dio inicio a la reunión sobre la problemática del transporte de turistas en Machu Picchu, con la presencia del gobernador regional de Cusco y los alcaldes de la provincia de Urubamba y del distrito de... pic.twitter.com/BAqcuR8i7o — Consejo de Ministros (@pcmperu) September 21, 2025

Empresas de transporte implementarán un plan de contingencia

Sin dudas el principal anuncio desde la PCM es que las empresas de transporte Consettur Machu Picchu S.A.C. e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy S.A. implementarán un plan de contingencia, "dentro de la cordialidad y respetando las normas legales vigentes".

Del mismo modo, la Municipalidad Provincial de Urubamba se encargará de la socialización de la información, con referente al proceso en curso que determinará al nuevo operador del servicio de transporte a la Ciudadela Machu Picchu.

En ese sentido, las municipalidades provinciales y distritales, respectivamente, coordinarán con la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar la seguridad del servicio de transporte de los turistas.

COMUNICADO | En cumplimiento de su rol facilitador, la PCM logró concretar acuerdos tras un diálogo entre autoridades, empresarios y la sociedad civil, en reunión sobre problemática del transporte de turistas de Machu Picchu. pic.twitter.com/seamcW5LA2 — Consejo de Ministros (@pcmperu) September 21, 2025

Gobernadores regionales a favor de crear una Autoridad Autónoma para Machupicchu

Frente a la crisis en Machu Picchu Pueblo, desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se mostraron a favor de que se cree una Autoridad Autónoma de Gestión Turística y Patrimonial para Machupicchu.

A través de un pronunciamiento de fecha 15 de septiembre, la propuesta señala que tiene como objetivo "manejar de forma eficiente, descentralizada y libre de intereses" todo lo relacionado con respecto a la maravilla turística.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales respalda al gobierno regional del Cusco en la defensa de Machupicchu y exige acciones inmediatas para proteger nuestro patrimonio y mantenerlo como Maravilla del Mundo.#ANGR #Cusco #MachuPicchu #MaravillaDelMundo #PatrimonioPeruano... pic.twitter.com/TPuvwn7XQr — Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales Perú (@ANGR_Oficial) September 15, 2025

Asimismo, recalca los ingresos que Machupicchu le genera al país anualmente, siendo un aproximado de 200 millones de soles, los cuales, según su parecer, deben ser destinados a "mejorar la experiencia del visitante, la conservación del sitio arqueológico y al desarrollo de las comunidades locales".

Además, advierten que, más del 60 % de la economía cusqueña depende directamente del turismo ligado a la ciudadela inca, por lo que, es fundamental desarrollar acciones inmediatas para proteger el patrimonio y mantenerlo como Maravilla del Mundo.

Vale mencionar que, la situación traspasó las fronteras en los últimos días, la organización New7Wonders advirtió el posible retiro de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo, acusando la "falta de una gestión integral y sostenible por parte de las autoridades".