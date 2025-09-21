'Generación Z': Conoce el significado de la bandera de One Piece, el símbolo de los jóvenes contra los políticos peruanos

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

De Japón para el Perú. El manga One Piece se ha convertido en el símbolo de la 'Generación Z', el movimiento de jóvenes peruanos que desde la última semana han alzado su voz de protesta contra la clase política del país.

Sin embargo, ¿Cuál es la razón de usar como imagen la obra de Eiichirō Oda? Wildalr Lozano, vocero del grupo, dio detalles en Exitosa sobre lo relevante de esta bandera a nivel global, tal como ocurrió hace poco en las manifestaciones suscitadas en Nepal, Indonesia, Francia y Filipinas.

"Rebeldía frente a la injusticia y la búsqueda de libertad"

El joven líder de la 'Generación Z' resaltó que esta bandera representa un emblema de rechazo a la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública. La imagen de la Jolly Roger de los piratas del sombrero de paja, capitaneada por Monkey D. Luffy, representa la libertad, la resistencia frente a la tiranía y la persecución de los sueños, así lo detalla el joven peruano.

"Esta bandera simboliza la rebeldía frente a la injusticia y la búsqueda de libertad. No son solo principios de un dibujo animado, sino valores universales que la Generación Z entiende. Así como en One Piece se lucha contra sistemas corruptos, nosotros levantamos esta bandera como un mensaje claro", comentó en "Hablemos Claro".

De acuerdo con Lozano, la insignia refleja la unión juvenil frente a medidas que consideran injustas, como, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones. Al adoptar la bandera, los manifestantes transmiten un mensaje de lucha colectiva por un futuro más justo, utilizando un referente cultural (el manga) que conecte con la juventud.

Agreden a equipo de Exitosa en el Centro de Lima

Durante la marcha contra el Gobierno y el Congreso convocada para el sábado 20 de septiembre, nuestra reportera Jahaira Pacheco, y su camarógrafo, Percy Grados, fueron agredidos con perdigones en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Junín.

"No era necesario usar este tipo de perdigones para este momento, porque solo estábamos reportando la detención de uno de los jóvenes que eran parte de esta manifestación. Nos ha caído tres impactos de perdigones y a mi camarógrafo le ha caído uno, podemos observar que en nuestras prendas hay agujeros producto de estos perdigones. El dolor ha sido bastante fuerte", exclamó la periodista.

Cabe señalar que, la tensa jornada de enfrentamientos en la Av. Abancay dejó cinco heridos producto de impacto de perdigones y otros tres agentes policiales, todos ellos sin gravedad.

La bandera de One Piece seguirá presente en cada manifestación, aseguran los jóvenes peruanos, quienes este domingo 21 de septiembre volverán a las calles de la capital.