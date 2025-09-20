Delia Espinoza: PNP evalúa solicitud de la suspendida fiscal de la Nación para mantener su resguardo policial

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que se encuentra evaluando la solicitud presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para mantener su resguardo policial, tras la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenó su separación por seis meses.

La Policía Nacional del Perú emite comunicado

La PNP recurrió a sus redes sociales oficialers para publicar el comunicado N°018-2025, a través del "informan a la ciudadanía" tres puntos "en relación con la seguridad de la ex Fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela".

En dicho documento, señalan que tras su suspensión, la suspendida Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema Delia Espinoza "ha dejado de contar con la seguridad que le era asignada", ello de acuerdo "al Decreto Supremo N° 004-2022-IN, normativa vigente para el resguardo de funcionarios del Estado".

"Sobre el particular, la noche del viernes 19 de setiembre, la exfiscal presentó un documento solicitando que se mantenga su resguardo policial, pedido que viene siendo evaluado conforme a los plazos establecidos por ley", se lee en el segundo punto.

Posteriormente, la Policía Nacional del Perú afirmó que "la institución policial ratifica el respeto hacia las instituciones públicas y sus decisiones en consonancia con el orden constitucional".

#PNPInforma 📢 | Comunicado n.° 018-2025, dirigido a la opinión pública. pic.twitter.com/2feNKek6SQ — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 20, 2025

Nota en desarrollo...