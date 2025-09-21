Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo hasta el martes 23 de septiembre en el litoral peruano

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la ocurrencia de oleajes anómalos de nivel ligero en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 43-25 de la DHN, de fecha 19 de septiembre del 2025, este fenómeno estará presente del domingo 21 al martes 23 de septiembre. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota.

Aviso Especial de Oleaje N°. 43- 25.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje de ligera intensidad arribará durante la noche domingo 21 de septiembre.

Del mismo modo, para la costa centro (zona al sur de Salaverry hasta la Provincia Constitucional del Callao), el oleaje de ligera intensidad se registrará desde la mañana de hoy, domingo 21 de septiembre. Asimismo, desde el "Primer Puerto" hasta San Juan de Marcona, este fenómeno marítima se hará presente desde la madrugada del mismo día en referencia.

Con referente al litoral sur, la Marina de Guerra del Perú informa que el oleaje de nivel ligero ocurrirá al suroeste desde la mañana del domingo 21 de septiembre.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

🌊 Aviso Especial de Oleaje N.º 43

🗓️ Vigente del 21 al 23 de setiembre.



🚨 Se registrará oleaje ligero de dirección suroeste en todo el litoral peruano desde el domingo 21.



⚠️ Mayor impacto: playas abiertas y semiabiertas con orientación suroeste. pic.twitter.com/8fD6leyhDl — Hidrografía Perú (@DHN_peru) September 20, 2025

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda seguir suspendiendo las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Así como, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje, y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Finalmente, el INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general.