Papa León XIV en Perú: conoce las fechas que visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú se prepara para recibir al papa León XIV, quien llegará al país el próximo 11 de noviembre como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. La Santa Sede publicó este lunes el programa oficial de la visita, que contempla actividades en diferentes puntos del territorio nacional hasta el 16 de noviembre.

El recorrido permitirá al pontífice visitar la costa, la sierra y la selva peruana. La agenda incluye Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, además de distintos espacios de encuentro con autoridades, religiosos, jóvenes, universitarios, comunidades amazónicas y fieles.

¿Cuál será el recorrido del papa León XIV por el Perú?

El Santo Padre llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre. Su primera jornada contempla una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, una visita al presidente de la República y un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12 permanecerá en Lima y sostendrá reuniones con los obispos del Perú, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales. También participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano y tendrá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

El viernes 13 de noviembre, León XIV viajará a Chiclayo , donde presidirá una misa en las Pampas de Pimentel. Posteriormente visitará la capilla San Óscar A. Romero y participará en encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

El sábado 14, el itinerario continuará hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará una misa. Luego regresará a Chiclayo para participar en un encuentro de oración con la comunidad católica por el cierre del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

🇵🇪🙏🏼 El Gobierno del Perú recibe con inmenso júbilo y emoción el anuncio oficial de la Santa Sede del programa de la Visita Apostólica de Su Santidad el Papa León XIV, que se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre.



La tan anhelada llegada del Santo Padre al Perú, testimonio... — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 21, 2026

Agenda oficial de León XIV: Cusco, Pucallpa y Lima

El domingo 15 de noviembre será una de las jornadas con mayor desplazamiento. El papa partirá desde Chiclayo hacia Cusco, donde tendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. También rezará el Ángelus frente a la Catedral.

Después, viajará a Pucallpa, en Ucayali , donde se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y regresará a Lima por la noche.

La última jornada en territorio peruano será el lunes 16 de noviembre. El programa contempla una visita a los operadores y personas asistidas de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y una misa en la Base Aérea Las Palmas.

Finalmente, León XIV participará en la ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao y partirá rumbo a Roma a las 13:45 horas. Su llegada a la capital italiana está prevista para el martes 17 de noviembre.

La visita apostólica de León XIV permitirá al pontífice recorrer distintos escenarios del Perú y encontrarse con comunidades de la costa, los Andes y la Amazonía. Desde Lima hasta Pucallpa, pasando por Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Cusco, la agenda oficial combina celebraciones religiosas, encuentros con jóvenes, autoridades, representantes de la Iglesia y pueblos amazónicos. El programa ya fue difundido oficialmente por la Santa Sede y marca las actividades que acompañarán la llegada del Santo Padre al país en noviembre.