El 8 de octubre será FERIADO en Perú: ¿cuál es el motivo y quiénes serán beneficiados?

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jueves 8 de octubre será feriado este 2026. Descubre quiénes se verán beneficiados con el descanso y cuál es el motivo detrás de la medida,. de acuerdo a la normativa vigente.

¿Por qué será feriado el 8 de octubre del 2026?

A poco de finalizar el mes de septiembre, muchas personas se preguntan si existen fechas que les permitan tomarse unas merecidas vacaciones y alejarse de la rutina laboral. Pues bien, según la normativa vigente en nuestro país, en este mes de la "primavera" no hay feriados nacionales; sin embargo, en octubre sí existe un día libre que permitirá alistar las maletas.

De acuerdo al Decreto Legislativo N.° 713, que establece reglas en la aprobación de feriados y días no laborables, se precisa que el jueves 8 de octubre será feriado a nivel nacional. ¿El motivo? Pues bien, la disposición publicada en El Peruano, el descanso se da en conmemoración del Combate de Angamos, una fecha en honor al héroe nacional Miguel Grau Seminario.

Con esta fecha en el país, se recuerda a los valerosos tripulantes del monitor Huáscar, al mando de Miguel Grau, también conocido como el "El Caballero de los Mares"; quienes lucharon, hasta el último, por defender a Perú en el marco de la Guerra del Pacífico.

Feriado el 8 de octubre por Combate de Angamos.

Feriado el 8 de octubre: ¿quiénes descansarán?

Durante el feriado del 8 de octubre, los trabajadores del sector público y privado se verán beneficiados. ¿Qué sucede si una persona labora ese día y no recibe un descanso sustitutorio? Pues bien, se dará lugar al pago del feriado más la remuneración por el día laborado con una sobretasa de 100 %.

Los empleadores que incumplan el pago adicional ni otorguen la compensación del descanso sustitutorio estarían cometiendo una infracción muy grave en materia de derechos laborales.

¿Qué feriados nacionales restan este 2026?

De acuerdo al calendario vigente en Perú, los otros feriados a nivel nacional que quedan en este 2026 son los siguientes:

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En ese sentido, recuerda que el 8 de octubre será feriado a nivel nacional que beneficiará a todos los trabajadores. El motivo detrás de este descanso es la conmemoración del Combate de Angamos y a Miguel Grau, de acuerdo a la normativa vigente en Perú.