Mujer guardó sus ahorros de 9 años en un libro y las polillas arruinaron su dinero: sorpresa devastadora

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer guardó durante nueve años sus ahorros en el interior de un libro, pero al volver a revisarlos descubrió que las polillas habían deteriorado los billetes y provocaron una pérdida inesperada. El caso se volvió viral en las redes sociales.

Perdió sus ahorros por culpa de las polillas

Muchas personas no dudan en separar una parte de sus sueldos para tenerlos como ahorros ante cualquier imprevisto en su día a día. Algunos optan por guardar el dinero en una cuenta bancaria, mientras que otros prefieren tenerlo más cerca a ellos como en algún lugar de sus viviendas, ya sean bajo un colchón o en un libro, tal como eligió una mujer en Brasil.

Según se dio a conocer, una mujer identificada como Sueli guardó sus ahorros durante nueve años, llegando a juntar alrededor de R$9.000 (equivalentes a unos S/ 5.934,60), en un libro que tenía en su armario con el objetivo de alejarlo de otras personas y así poder juntar lo suficiente para financiar la remodelación de su vivienda y pagar algunas deudas.

Sin embargo, cuando finalmente abrió el escondite que había mantenido durante años, se encontró con una desagradable sorpresa: las polillas habían dañado gran parte de los billetes, dejándolos llenos de agujeros y reducido a fragmentos inutilizables.

¿Qué pasó con el dinero dañado?

La situación generó preocupación debido a que una parte importante de los ahorros de Sueli ya no se encontraba en condiciones normales. El caso llamó la atención en redes sociales y posteriormente fue recogido por medios de comunicación de Brasil y 'Red Uno'.

Las imágenes del dinero deteriorado muestran la magnitud del daño ocasionado por los insectos. Ante la posibilidad de que algunos billetes conservaran algún valor, parte de los restos fue enviada al Banco Central de Brasil para determinar si podían ser reconocidos y eventualmente cambiados.

Escoge bien el lugar donde guardarás tus ahorros

La historia, si bien se tomó como un hecho insólito en redes sociales y con humor por algunos, también puso nuevamente sobre la mesa los riesgos de guardar grandes cantidades de efectivo en lugares improvisados. Aunque esconder los billetes dentro de un libro puede parecer una alternativa discreta, el papel puede deteriorarse por factores como la humedad, el paso del tiempo o la presencia de insectos.

Pese a que el caso data del 2024, el caso volvió a circular en redes y dejó una advertencia para quienes todavía guardan sus ahorros en casa. Pues bien, Sueli decidió mantener sus ahorros en un libro, sin imaginar que nueve años después las polillas acabarían con la mayor parte del dinero.