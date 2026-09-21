Premier descarta pedir cuestión de confianza al Congreso de la República: "No tenemos ese ánimo de confrontar"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, descartó que el Gobierno evalúe plantear una cuestión de confianza ante el Congreso de la República, en medio del debate sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Luis Galarreta descarta pedir cuestión de confianza

En diálogo con Exitosa, el primer ministro Luis Galarreta descartó que el Gobierno evalúe solicitar una cuestión de confianza ante las recientes postura del Congreso frente a las facultades legislativas.

Asimismo, el premier Galarreta señaló que tanto él como la presidenta Keiko Fujimori han expresado que el Ejecutivo no tiene intención de generar una confrontación con el Legislativo. En esa línea, afirmó que el Gobierno busca alcanzar acuerdos que permitan atender los principales problemas del país.

"Keiko Fujimori y quien habla lo ha dicho en el Congreso, nosotros no tenemos ningún ánimo de confrontar, hemos aprendido de confrontar", manifestó el premier.

Incluso, recordó que en su primera presentación ante el Congreso, expresó su disposición a dialogar con las diferentes bancadas para conseguir respaldo a las iniciativas planteadas por el Ejecutivo ante el mandato de Keiko Fujimori.

"En la primera presentación ante el Congreso, le dije yo quiero ojalá convencer porque vengo a conversar", sostuvo Luis Galarreta.

El premier también planteó un escenario hipotético en caso de que el Ejecutivo optara por recurrir a mecanismos de confrontación política, como una cuestión de confianza.

"Me niegan las facultades, mañana voy con otro proyecto que, si puedo presentar cuestión de confianza, nos vamos todos, regresa otro gabinete, hace otra cuestión de confianza, se van los diputados, pero ¿y el fenómeno El Niño cómo lo enfrentamos, la titulación, el agua, el desagüe, la criminalidad?", cuestionó el premier.

Facultades legislativas continúan en evaluación

Dichas declaraciones del premier se producen mientras el Congreso evalúa el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

Por esta razón, Galarreta ha señalado previamente que, si el Parlamento no aprueba la solicitud, los ministerios prepararán proyectos de ley para impulsar las medidas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

"Nosotros tenemos un ánimo democrático, Keiko Fujimori lo ha dicho que no está en los planes", concluyó Galarreta.

Finalmente, el premier Luis Galarreta, aseguró que el Gobierno mantiene una postura democrática frente al Congreso y reiteró que una cuestión de confianza no forma parte de los planes actuales ya que buscan llegar a un acuerdo por medio del diálogo.