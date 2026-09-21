Adolescente de 14 años disparó contra mototaxista y policías durante intervención en SJL: menor cuenta con antecedentes

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía detuvo a un adolescente de 14 años que disparó contra un mototaxista y agentes de la PNP durante una intervención en San Juan de Lurigancho. Según la información reportada, el menor cuenta con antecedentes.

Menor de edad ataca a mototaxista y policiías en intervención

La ola de criminalidad continúa flagelando a la capital y un nuevo caso se ha registrado en el Cono Este. En esta ocasión el protagonista fue un menor de 14 años quien fue detenido por las fuerzas del orden durante una diligencia policial.

Minutos antes de ello, el adolescente habría abierto fuego contra un hombre que se desempeñaba como mototaxista y al notar la presencia de agentes de la PNP también realizó lo mismo.

Cabe señalar que junto a él, ha sido detenido una persona de 20 años. Estos dos intervenidos iban a bordo de una moto. Al respecto, en declaraciones exclusivas para nuestro medio, el coronel PNP Jorge Barrantes, jefe de la División Policial Lima Este 1, reveló que el menor ya había estado retenido anterormente.

Además, el alto mando policial sostuvo que ambos tipos se habrían dedicado a sembrar el terror en los diversos comercios localizados en la jurisdicción a través de mensajes extorsivos.

"Este menor ya ha estado retenido a los 13 años por infracción contra el patrimonio en una comisaría de aquí del distrito. Nosotros sabemos que estos sujetos en anteriores oportunidades habrían estado dejando mensajes extorsivos a diferentes comercios de la localidad", manifestó.

En ese sentido, agregó que "todos los indicios y evidencias que se han podido obtener" están siendo puestas a disposición las autoridades correspondientes, de las unidades especiales que están a cargo de la investigación para reunir

Noticia en desarrollo...