Keiko Fujimori llegó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori llegó a Estados Unidos para participar en la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su visita, prevista hasta el 25 de septiembre, sostendrá encuentros vinculados con inversión, cooperación y seguridad.

Keiko Fujimori participará en Asamblea General de la ONU

La presidenta Keiko Fujimori arribó a Nueva York este lunes 21 de septiembre para participar en las actividades correspondientes a la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como se sabe, el viaje fue autorizado mediante la Resolución Legislativa N.° 32741, que aprobó la salida de la jefa de Estado entre el 21 y el 25 de septiembre.

Esta autorización corresponde al primer viaje oficial de Fujimori al extranjero desde que asumió la Presidencia de la República. Tal como se anunció hace solo unos días, la presidenta viajó a Estados Unidos acompañada por el canciller Carlos Espá y los ministros Elmer Cuba, de Economía y Finanzas; Rogers Valencia, de Comercio Exterior y Turismo; y Vladimiro Huaroc, ministro del Ambiente.

Keiko Fujimori llegó a Nueva York, EE. UU.: ¿cuál será su agenda?

En ese marco, durante su primera actividad en Estados Unidos, la mandataria se reunirá con autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo especializado de la ONU a cargo de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Según la resolución aprobada, Fujimori tiene previsto intervenir el martes 22 de septiembre en el debate general, donde presentará las prioridades de su Gobierno y los principales lineamientos de la política exterior peruana ante otros jefes de Estado y de Gobierno.

De acuerdo a la programación, también se contempla que durante su estadía en EE. UU., Keiko Fujimori mantenga reuniones con organismos multilaterales, entidades financieras y representantes del sector privado, con énfasis en la promoción de oportunidades de inversión, cooperación y movilización de capitales para el Perú.

En ese marco, visitará la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) para formar parte de la Ceremonia de Toque de la Campana de cierre, además de cumplir otros actos protocolares.

La agenda presidencial también incluye participar de un espacio convocado por Rainforest Alliance, con representantes del Gobierno, bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones e inversionistas privados en torno a la sostenibilidad, la competitividad y oportunidades de crecimiento verde para el país.

Keiko Fujimori permanecerá en Estados Unidos hasta el viernes 25 de setiembre.

Agenda presidencial: lucha contra la criminalidad

Tras una semana en que Keiko Fujimori y Marco Rubio anunciaran que Perú estará incluido en el 'Escudo de las Américas', durante su visita en EE. UU., la mandataria participará en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno sobre el Compromiso Regional de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional para abordar estrategias que permitan fortalecer la lucha contra la inseguridad y criminalidad en nuestro país.

Finalmente, se dio a conocer que durante su estadía en Nueva York, Fujimori asistiría a la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las actividades de alto nivel.

De esa manera, la presidenta Keiko Fujimori llegó a Estados Unidos para participar en la semana de alto nivel de la 81 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su estadía, sostendrá diversas reuniones con autoridades para abordar la lucha contra la criminalidad en la región, así como temas relacionados a la economía e inversión.