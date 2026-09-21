Jefferson Farfán lanza polémico comentario tras ver a su hijo Adriano entrenando pádel: "No entiendo ni mie..."

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán y su hijo Adriano volvieron a llamar la atención luego de que el exdelantero acompañara al joven de 18 años durante una jornada de entrenamiento de pádel. Todo iba con normalidad hasta que la 'Foquita' lanzó un comentario que no pasó desapercibido entre los usuarios.

Farfán desconoce las reglas del pádel

Todo ocurrió durante el último fin de semana, cuando Adriano Farfán Klug se encontraba cumpliendo con una jornada de entrenamiento de pádel.

El joven, quien viene dejando atrás su etapa vinculada a las canteras de Alianza Lima, decidió apostar por una disciplina diferente y cada vez dedica más tiempo a su preparación.

En esta ocasión, Jefferson Farfán estuvo presente mientras su hijo practicaba y mostró parte de ese momento durante una transmisión en vivo. Sin embargo, el exfutbolista terminó dejando claro que todavía no está muy familiarizado con las reglas del deporte que ahora practica Adriano.

Durante el entrenamiento, la 'Foquita' soltó una frase que rápidamente llamó la atención de los seguidores. "No entiendo ni mie...", expresó el exgoleador de Alianza Lima al referirse al pádel.

La reacción no pasó inadvertida. Apenas sus palabras comenzaron a circular en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron al exfutbolista y relacionaron su comentario con la cercanía que mantiene con su hijo.

Entre las críticas que aparecieron en las plataformas se pudieron leer mensajes como: "Si fueses un padre más presente, quizás entenderías", "¿Cómo vas a entender si no eres cercano a tu hijo?" y "Pero, ¿apoyas a tu hijo, sí o no?".

Adriano Farfán apuesta por el pádel

Más allá del comentario de Jefferson Farfán, Adriano viene construyendo su propio camino deportivo. A sus 18 años, el joven decidió dejar atrás su etapa en las canteras de Alianza Lima para enfocarse en el pádel, disciplina que empezó como una actividad y que poco a poco adquirió mayor importancia en su vida.

El hijo de la 'Foquita' recientemente anunció con entusiasmo su incorporación a Nox, reconocida marca internacional especializada en pádel. La noticia fue compartida por Adriano a través de sus redes sociales, donde contó parte del proceso que viene atravesando en este nuevo deporte.

El joven también expresó su agradecimiento a las personas que lo vienen acompañando durante esta etapa, entre ellas la Federación Peruana de Pádel y su entrenador.

Así, Jefferson Farfán protagonizó un curioso momento al acompañar a su hijo Adriano durante su entrenamiento de pádel. Su polémico comentario sobre el deporte generó críticas en redes sociales.