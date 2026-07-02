Distritos de Lima y Callao en estado de emergencia ante lluvias intensas por el Fenómeno El Niño: ¿Sabes cuáles son?

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027, Lima y Callao fueron incorporados al dispositivo aprobado por el presidente José María Balcázar.

Es importante mencionar que, lo dispuesto por el Poder Ejecutivo se enmarca en el publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, este jueves 02 de julio de 2026.

¿Cuáles son los distritos de Lima y Callao bajo estado de emergencia?

Con la finalidad de ejecutar las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda" frente al impacto del Fenómeno El Niño, el Gobierno estableció que 796 distritos correspondientes a 152 provincias de 23 regiones entren en estado de emergencia por 60 días calendario.

En el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, han sido incluidos en el decreto supremo un total de 20 distritos, los cuales se detallan a continuación:

Lima Metropolitana : Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

: Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Provincia Constitucional del Callao: Callao y Carmen de la Legua Reynoso.

Situación del Fenómeno El Niño, según el ENFEN

A través de su comunicado N.º 12 -2026, emitido el pasado 26 de junio, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN) ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. Es más probable que el evento se extienda hasta el próximo verano de 2027. Se proyecta con mayor probabilidad una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre. pic.twitter.com/agPsyGpCF7 — ENFEN (@enfenperu) June 27, 2026

En ese sentido, la entidad estima que El Niño Costero se extendería hasta el verano del 2027, con mayor probabilidad de una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre del 2026. De igual manera, para el período diciembre - marzo, el evento presentaría los mismos pronósticos.

Para el trimestre julio - septiembre prevén que las temperaturas del aire en toda la costa se mantendrán por encima de lo normal. Asimismo, advierten una mayor probabilidad de precipitaciones de normales a sobre lo normal en la costa norte, acompañadas de episodios de lluvias localizadas.

En relación a las condiciones hidrológicas, proyecta que los caudales de los ríos en la Región Hidrográfica del Pacífico permanecerán dentro de sus rangos habituales. Con referente a los recursos pesqueros, para las próximas semanas, se espera que con la intensificación de las condiciones cálidas, la anchoveta continúe replegada hacia el litoral y "más profunda que lo normal".

Finalmente, informaron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como fecha para el siguiente, el 17 de julio del presente.