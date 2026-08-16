Keiko Fujimori responde a críticas por transmisiones dominicales en redes: "Gobernar significa también comunicar"

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En su más reciente transmisión dominical, la presidenta Keiko Fujimori respondió a las críticas que ha recibido por el formato de sus Lives en redes sociales. Reconoció que algunos cuestionan el estilo cercano y espontáneo con el que resume su semana, pero defendió que gobernar implica también comunicar y mantener conexión directa con la ciudadanía.

"Sé que ha habido algunas críticas, es natural, yo entiendo. La comunicación desde la Presidencia de la República, antes de la existencia de las redes sociales, era muy formal, pero para mí, gobernar significa también comunicar, transmitir e ir contando", señaló al iniciar su transmisión.

En defensa de la comunicación digital

Fujimori explicó que hoy la comunicación se divide en dos grandes canales: un 50% de la población se informa por medios tradicionales como televisión y radio, mientras que el otro 50%, especialmente los jóvenes, lo hace a través de redes sociales. "Entonces, yo voy a tratar de hacer las dos cosas", afirmó, subrayando que su estrategia busca abarcar ambos públicos.

La mandataria recordó que durante sus viajes a provincias y regiones suele responder preguntas de periodistas casi a diario. Los domingos, dijo, busca hacer un pequeño resumen y contestar preguntas de los usuarios en redes, manteniendo una conexión que asegura haber sostenido por más de un año.

Este formato, que incluye interacción con comentarios en tiempo real, ha sido cuestionado por diversos sectores que lo consideran frívolo frente a la crisis de seguridad y economía. Sin embargo, Fujimori insiste en que se trata de un ejercicio de transparencia y cercanía.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Keiko Fujimori se pronunció durante una transmisión en vivo y destacó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. "Veo a unas FF. AA. más fortalecidas, a una PNP más empoderada", afirmó la presidenta.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/kFxEZKAfuh — Exitosa Noticias (@exitosape) August 17, 2026

Obsequios y artesanía regional

Uno de los puntos más criticados ha sido la exhibición de obsequios recibidos en sus visitas a regiones. Fujimori defendió esta práctica señalando que su intención es compartir la artesanía y los emprendimientos locales. Durante el Live mostró un busto de su padre, Alberto Fujimori, que le fue obsequiado, además de textiles y productos artesanales.

"Ustedes ven que cuando viajo a diferentes provincias y regiones, me acompañan diversos periodistas y yo trato de contestar las preguntas casi todos los días. Los domingos voy a tratar de hacer este pequeño resumen y contestar sus preguntas, porque para mí es importante mantener esa conexión", reiteró.

Fujimori señaló que busca dar visibilidad a los emprendimientos locales.

La respuesta de Keiko Fujimori busca legitimar sus transmisiones dominicales como parte de una estrategia de comunicación híbrida, que combina medios tradicionales con redes sociales.

Mientras algunos sectores alegan desconexión con la realidad nacional, la presidenta lo defiende como un puente con la ciudadanía y una vitrina para mostrar la diversidad cultural del país. El reto será sostener esta cercanía sin que se perciba como un gesto superficial frente a los problemas de fondo que enfrenta el Perú.