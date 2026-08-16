EsSalud: Ministro de Trabajo descarta declarar emergencia y anuncia profunda reorganización

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció sobre la situación crítica en la que el Ejecutivo halló al Seguro Social de Salud (EsSalud) y la posibilidad de declararlo en emergencia.

Señaló que muchas de las deficiencias ya han empezado a ser corregidas tras la designación de Hilda Sandoval Cornejo como presidenta ejecutiva interina, y descartó anunciar la emergencia de la institución , optando por una reorganización administrativa.

Abastecimiento de medicamentos

Uno de los puntos más sensibles fue la falta de inmunoglobulina, medicamento vital para pacientes pediátricos y adultos con enfermedades autoinmunes.

Sheput recordó que durante los ocho meses previos a julio "no se compraba nada en EsSalud", lo que calificó como "terrible" y digno de investigación por parte de la Fiscalía y la Contraloría, pues habría generado un desabastecimiento ficticio.

El ministro aseguró que la inmunoglobulina está garantizada para el 2027. Explicó que ya se han adquirido lotes y que otros están pendientes de revisión junto al Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Como primera medida, se concretó la compra de 12 mil viales, que llegarán en septiembre, con el objetivo de cubrir la demanda inmediata y evitar escasez.

Reorganización en lugar de emergencia

Pese al diagnóstico crítico, Sheput descartó declarar una emergencia en EsSalud, asegurando que la gestión optará por iniciar un profundo proceso de reorganización administrativa su directiva e ir resolviendo progresivamente los problemas financieros de la institución.

"Prefiero ver los estados financieros inconclusos, creo que [declarar emergencia] es extremo y algo a lo que no deberíamos llegar. Lo que sí tenemos que hacer es una reorganización de EsSalud en su gobernanza: ver si la estructura que tiene actualmente es la que necesita el país o ver si necesita algún cambio de índole administrativo", afirmó.

Deudas y problemas de almacenamiento

Sheput también se refirió a las deudas con proveedores, que ascienden a 2.9 millones de soles. De ese monto, 1.7 millones ya fueron reconocidos por EsSalud, aunque aún no se han pagado. El ministro indicó que se encuentran en gestiones para iniciar el desembolso y calendarizar los pagos.

Otro problema detectado fue el almacenamiento de medicamentos, vital para su conservación. Según el ministro, ya se han iniciado gestiones para mejorar la infraestructura y garantizar que los fármacos lleguen en condiciones óptimas a los pacientes.

El ministro busca transmitir confianza en la capacidad de la nueva gestión para resolver los problemas de EsSalud sin recurrir a una declaratoria de emergencia. La reorganización propuesta apunta a revisar la estructura administrativa y financiera, mientras se atienden de inmediato el abastecimiento de medicamentos y el pago de deudas.

El reto será sostener estas medidas en el tiempo y recuperar la confianza de los asegurados en una institución que atraviesa una de sus etapas más críticas.