Lluvias intensas: aniegos afectan distritos de Lima Sur y Sedapal despliega equipos hidrojet

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aniego afecta este domingo los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos, donde el agua acumulada complica el tránsito en la zona. El incidente ocurre durante intensas precipitaciones registradas en sectores del sur de Lima, según comunicado de Sedapal.

Imágenes registradas en la avenida muestran como una importante cantidad de agua sobre la calzada, mientras los vehículos avanzan con precaución por el tramo afectado. El punto reportado corresponde a la cuadra seis de Guardia Civil, cerca de su intersección con la avenida Sol, Chorrillos.

Sedapal atiende el aniego

Ante la emergencia, Sedapal informó que desplegó equipos hidrojet hacia los puntos afectados para realizar labores de succión del agua acumulada en la vía pública. La empresa señaló además que otras unidades se encontraban en camino para reforzar la atención y responder ante la situación.

"Sedapal exhorta a la población a no manipular ni retirar las tapas de los buzones de alcantarillado. Estas acciones pueden provocar desbordes, contaminación y riesgos para la seguridad de las personas", indicó,

De acuerdo con la empresa, la atención comprende trabajos destinados a retirar el agua acumulada en los puntos afectados. Asimismo, indicó que mantiene coordinaciones con las autoridades competentes y ejecuta las acciones correspondientes dentro del ámbito de sus funciones durante la emergencia en Lima Sur.

#SedapalInforma| En relación con los aniegos generados por las intensas precipitaciones registradas en los distritos del sur de Lima, Sedapal informa lo siguiente: pic.twitter.com/ReBeeN7k1y — SedapalOficial (@SedapalOficial) August 17, 2026

MIDIS mantiene monitoreo en Lima Sur

Las precipitaciones también motivaron acciones de monitoreo por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que informó sobre la vigilancia de las zonas de Lima Sur donde se encuentra población considerada vulnerable ante eventuales situaciones derivadas de las condiciones climáticas registradas este domingo.

🔴 ¡Estamos alertas y preparados!



Ante las lluvias registradas en Lima Sur, el MIDIS mantiene un monitoreo constante de las zonas donde se encuentra la población más vulnerable.



A través del GeoSISFOH, identificamos territorialmente a las familias que podrían requerir apoyo y... — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (@MidisPeru) August 17, 2026

El MIDIS señaló que, mediante el GeoSISFOH, realiza una identificación territorial de las familias que podrían requerir apoyo. Esta información permite coordinar con sus programas sociales y mantener una respuesta ante cualquier eventualidad que pueda afectar a la población ubicada en las zonas bajo vigilancia.

El monitoreo se desarrolla mientras Sedapal atiende los aniegos reportados en sectores del sur de Lima. Estas acciones corresponden a respuestas comunicadas durante la jornada, en un contexto marcado por lluvias y acumulación de agua en distintos puntos de la zona.

Sedapal señaló que continúa coordinando con las autoridades competentes para desarrollar las acciones que correspondan. La empresa precisó que estas labores buscan contribuir a la protección de la población y preservar la continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao.